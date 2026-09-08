Du học Thạc sĩ mang theo gia đình: Bài toán tài chính kép

Chị Kim Ngân (28 tuổi) theo học Master of Financial Crime and Compliance tại Griffith University, đồng thời muốn bảo lãnh anh Mai Tin (30 tuổi) đi cùng theo diện De facto visa.

Theo đại diện Công ty TNHH Expert Education and Visa Services Việt Nam (EEVS), hai anh chị đã dành trọn 6 tháng ròng để hoàn thiện hồ sơ. "Nút thắt" lớn nhất là bài toán tài chính: chứng minh cho một người đã khó, bảo lãnh thêm người phối ngẫu càng tạo áp lực lớn. Lãnh sự quán sẽ đặt câu hỏi: nguồn tiền gia đình có đủ vững để chi trả học phí và sinh hoạt phí cho cả hai? Từ đó, EEVS còn hỗ trợ anh chị xây dựng kế hoạch dự phòng trong trường hợp anh Mai Tin chưa tìm được việc ngay khi sang Úc.

Bên cạnh đó, nguy cơ bị đánh giá "có ý định định cư trái phép" cũng rất cao. Chuyên viên EEVS đã hướng dẫn chị Kim Ngân viết bản giải trình GTE sắc bén, vạch rõ lộ trình học tập, kế hoạch sự nghiệp 5 năm tới và những bằng chứng ràng buộc cho thấy hai người chắc chắn quay sẽ quay về Việt Nam sau khóa học.

Theo đại diện EEVS, đừng ngần ngại vì rào cản gia đình. Các khóa Thạc sĩ tại Úc cho phép người phụ thuộc đi cùng và có quyền làm việc. Chỉ cần lộ trình tài chính rõ ràng và giải trình thuyết phục, giấc mơ du học cùng gia đình có thể nằm trong tầm tay.

Khoảng trống thời gian không phải dấu chấm hết

Bạn Tuyết Trinh vừa được nhận visa học Cử nhân Kế toán và Tài chính tại Đại học Edith Cowan. Trinh mất hơn 1,5 năm lo thủ tục với một hồ sơ nhiều điểm bất lợi.

Khó khăn đầu tiên là nguồn thu nhập. Nhà Trinh kinh doanh tạp hóa tại Nhà Bè, dòng tiền chủ yếu bằng tiền mặt, rất khó truy xuất giấy tờ nộp thuế hay hợp đồng bài bản. Trinh lại là con cả trong nhà có 3 chị em, gia đình phải chứng minh khối tài sản đủ lớn để vừa nuôi các em ăn học trong nước, vừa đủ đầu tư cho Trinh du học.

Tiếp theo là khoảng trống thời gian. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Trinh dành gần 2 năm chỉ để học tiếng Anh.

Tuyết Trinh

Với kinh nghiệm xử lý hàng trăm hồ sơ phức tạp, EEVS đã cùng gia đình rà soát toàn bộ dòng tiền và áp dụng các phương pháp chứng minh tài chính thay thế dành cho hộ kinh doanh cá thể. Sự phối hợp nhịp nhàng từ gia đình cùng chiến lược giải trình 2 năm học tiếng Anh đã tạo nên bộ hồ sơ kín kẽ, và Trinh đã nhận được visa du học.

Đại diện EEVS nhấn mạnh, nhập học trễ không phải lý do khiến bạn rớt visa. Nguyên nhân thường nằm ở việc không giải trình hợp lý được khoảng trống đó bạn đã làm gì, học gì để củng cố mục tiêu tương lai.

Gia đình làm nông, ba mẹ nghỉ hưu

Bạn Yumi đăng ký Master of Business Analytics tại Đại học Macquarie. Tuy nhiên Yumi vấp phải rào cản học thuật khi bạn đã có bằng Master of Marketing tại Pháp nhưng lại tiếp tục xin một chương trình Master Coursework khác tại Úc. Hai bằng ở cùng cấp độ luôn bị xét duyệt khắt khe.

Về tài chính, ba mẹ Yumi từng là bác sĩ nhưng đã nghỉ hưu từ lâu. Ngoài lương hưu ít ỏi, mọi nguồn thu của gia đình phụ thuộc vào cơ nghiệp nông sản do người anh trai cả làm chủ - thu nhập mùa vụ, giấy tờ không đồng bộ khiến hồ sơ tài chính rất mong manh.

EEVS đã hướng dẫn gia đình phân loại từng loại giấy tờ dù nhỏ nhất, thu thập đầy đủ bảng lương hưu và làm việc trực tiếp với người anh trai để chứng minh sổ sách thu chi của cơ sở nông sản, tạo thành khối tài sản tổng hợp đủ sức bảo lãnh. Song song đó là bài giải trình sắc sảo về sự giao thoa giữa Marketing và Business Analytics, thuyết phục Lãnh sự quán về giá trị của tấm bằng thứ hai.

Chuyên gia Expert tư vấn, hỗ trợ thông tin cho phụ huynh, học sinh

EEVS đưa ra lời khuyên, các trường hợp kinh doanh tự do, làm nông nghiệp hay hưu trí, hãy bắt tay chuẩn bị giấy tờ thu nhập ngay khi nhen nhóm ý định du học, bởi thời gian gấp gáp khiến rủi ro tăng cao.

Công ty TNHH Expert Education and Visa Services Việt Nam (EEVS)

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(Nguồn: Công ty TNHH Expert Education and Visa Services Việt Nam)