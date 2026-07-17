Quy định mới chính thức được đăng trên Công báo Liên bang vào ngày 17/7 và thay thế chính sách "duration of status" (thời hạn lưu trú theo thời gian học) được áp dụng từ năm 1978. Theo chính sách cũ, sinh viên quốc tế tại các trường cao đẳng và đại học ở Mỹ được phép ở lại cho đến khi kết thúc chương trình đào tạo.

Quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 15/9/2026, tức 60 ngày sau khi được công bố. Đối với những du học sinh đang học tập tại Mỹ, thời hạn lưu trú 4 năm sẽ được tính từ ngày quy định có hiệu lực.

Theo DHS, người sở hữu thị thực có thể nộp đơn xin gia hạn thời gian lưu trú. Hồ sơ sẽ phải trải qua quy trình xác minh sinh trắc học, kiểm tra lý lịch và rà soát nguy cơ gian lận.

Sinh viên quốc tế tại Đại học Wisconsin-Madison (Mỹ). Ảnh: UWMadison

Theo The Daily Cardinal, trong thông cáo báo chí, DHS cho rằng chính sách "duration of status" là một "kẽ hở" của hệ thống nhập cư và gọi những người liên tục kéo dài thời gian học để ở lại Mỹ là "sinh viên vĩnh viễn". Cơ quan này khẳng định quy định mới sẽ "khôi phục tính toàn vẹn của hệ thống nhập cư, ngăn chặn tình trạng lạm dụng thị thực và tăng cường an ninh quốc gia thông qua việc rà soát định kỳ".

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin cho biết: "Trong nhiều thập kỷ, sinh viên nước ngoài được phép nhập cảnh và lưu trú tại Mỹ trong thời gian không giới hạn. Điều này tạo điều kiện để hàng nghìn người lợi dụng hệ thống nhập cư bằng cách liên tục đăng ký các khóa học nhằm tránh phải rời khỏi Mỹ. Quy định mới bảo đảm sinh viên quốc tế tập trung vào mục đích chính là hoàn thành việc học và trở về nước".

Trong email gửi sinh viên, ông Mike Wagner, Giám đốc Trường Báo chí và Truyền thông đại chúng thuộc Đại học Wisconsin-Madison, nhận định đây là sự thay đổi "rất mạnh" so với quy định hiện hành, vốn cho phép sinh viên ở lại Mỹ trong suốt thời gian theo học.

Ông Wagner cho rằng quy định hiện nay đã giúp nhiều thế hệ sinh viên phát triển về học thuật, nghề nghiệp và đóng góp cho cộng đồng trong nhiều thập kỷ. Các chương trình đào tạo của trường cũng đã trở thành hình mẫu cho nhiều cơ sở giáo dục trên thế giới. Theo ông, việc thay đổi chính sách sẽ ảnh hưởng đến những thành quả này.

Theo báo cáo Open Doors của Viện Giáo dục Quốc tế Mỹ (IIE), tính đến hết năm học 2024-2025, số người Việt du học Mỹ là gần 25.600, đứng trong top 5 quốc gia có số lượng du học sinh tại Mỹ đông nhất.