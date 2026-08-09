Xã Bát Xát (tỉnh Lào Cai) có diện tích khoảng 190km² và đường biên giới chạy dài giáp Trung Quốc. Xã có 27.000 người dân sinh sống trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm khoảng 82%. Do địa hình hiểm trở, chia cắt cùng điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cuộc sống người dân nơi này còn nhiều khó khăn. Trong điều kiện ấy, quân và dân vùng biên ải lại càng phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó để phát triển cuộc sống, tạo ra nguồn sinh kế ổn định, cùng nhau giữ bản, giữ biên.

Gia đình ông Vàng Kim Sinh (dân tộc Dao Đỏ) trồng hơn 4000 gốc chuối trên dẻo đồi cao ngay cạnh nhà. Là một trong những hộ dân đầu tiên đưa cây chuối - giống cây thoát nghèo về với địa phương, ông Sinh đã cùng các chiến sĩ đồn biên phòng Trịnh Tường lan tỏa mô hình trồng chuối đến nhiều hộ dân trên địa bàn để người dân cùng nhau nỗ lực bám bản, bám biên.

Hiện tại, rất nhiều hộ dân tại đây đã chọn cây chuối làm giống cây trồng gắn bó quanh năm. "Kinh tế ổn định, tình quân dân khăng khít khiến bà con nơi đây yên tâm làm ăn", ông Sinh nhận định.

"Từ năm 1997, khi gia đình tôi còn ở nhà đất, kinh tế chật vật, nhờ có các anh bộ đội biên phòng vào tận nơi động viên, hướng dẫn tìm cây trồng, vật nuôi phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu nơi đây. Qua nhiều năm kiên trì, hiện tại kinh tế gia đình tôi đã ổn định, hằng năm cho thu hoạch vựa chuối và bán cây giống quanh vùng", ông Sinh nói.

Thôn San Hồ là một thôn vùng cao khó khăn thuộc xã Bát Xát. Cả thôn có 87 hộ, chủ yếu là đồng bào dân tộc H'Mong và Hà Nhì sinh sống. Theo thống kê năm 2025, cả thôn có tới 49 nghèo, chiếm hơn 50% tổng số.

Gia đình anh Lầu A Tính (dân tộc H'Mong) là một trong những hộ đặc biệt khó khăn tại đây. Anh Tính mồ côi cha mẹ từ sớm, không có đất ở, đất canh tác. Thêm vào đó việc con nhỏ quanh năm ốm đau khiến cái nghèo cứ mãi bủa vây lấy cuộc sống của hai vợ chồng. Được bà con trong xóm, các nhà hảo tâm và lực lượng đồn biên phòng Trịnh Tường giúp đỡ, gia đình anh được cất nhà, cấp đất canh tác. Bên cạnh đó, lực lượng biên phòng còn kêu gọi hỗ trợ cho gia đình anh đôi lợn giống, gieo hạt mầm cho việc phát triển kinh tế.

"Song song với việc tuần tra biên giới, công tác tuyên truyền được ưu tiên hàng đầu tại khu vực biên giới thông qua các buổi họp thôn, các buổi tham gia lao động sản xuất cùng người dân và các hoạt động an sinh xã hội. Qua đó, vừa giúp tuyên truyền các chính sách của Đảng, Nhà nước, vừa gần với dân và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân nơi đây", Trung tá Phạm Quang Thảo (Chính trị viên phó, đồn Biên phòng Trịnh Tường, BĐBP tỉnh Lào Cai) chia sẻ.

Trung tá Phạm Quang Thảo kể thêm, để có thể gần dân, nghe dân, các cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng còn học thêm các tiếng Dao, tiếng H'Mong... Hoạt động này thu hẹp khoảng cách ngôn ngữ, nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật, phát triển kinh tế và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Ổn định kinh tế, phát triển đời sống người dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng được các cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Trịnh Tường thực hiện. Việc gắn kết giữa lực lượng biên phòng và người dân là nhân tố quyết định để xây dựng "thế trận lòng dân", bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và an ninh biên giới quốc gia.