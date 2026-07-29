Sáng 29/7, chùa Candaransi (TPHCM) tổ chức lễ dâng y tắm mưa, dâng đèn hạ, mở đầu mùa an cư kiết hạ theo truyền thống Phật giáo Nam tông Khmer.

Sau khóa lễ bái Tam bảo, Đại đức Châu Hoài Thái, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng II Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có thời pháp thoại chia sẻ về ý nghĩa mùa an cư kiết hạ và công đức của việc dâng y tắm mưa, đèn hạ đến chư tăng.

Theo Đại đức Châu Hoài Thái, an cư kiết hạ là khoảng thời gian để người xuất gia thúc liễm thân tâm, tinh tấn tu học, trau dồi giới - định - tuệ, từ đó làm lợi lạc cho bản thân và phụng sự cộng đồng.

An cư kiết hạ thường bắt đầu từ 16/4 đến 16/7 hoặc tùy vùng.

Năm nay, mùa an cư kiết hạ của Phật giáo Nam tông Khmer bắt đầu từ ngày 17/6 đến ngày 18/9 Âm lịch.

Trong truyền thống Phật giáo Nam tông Khmer, lễ dâng y tắm mưa được tổ chức trước mùa an cư, là dịp để Phật tử tại gia dâng y phục, đèn hạ cùng các vật dụng sinh hoạt cần thiết đến chư tăng. Những ngọn đèn được thắp trong suốt ba tháng an cư mang ý nghĩa biểu trưng cho sự hộ trì Tam bảo và lòng thành kính của người Phật tử.

Sau thời pháp thoại, người dân thực hiện nghi thức nhiễu Phật ba vòng quanh chánh điện, tác bạch và dâng y tắm mưa, đèn hạ đến 20 vị tăng đang an cư tại trường hạ chùa Candaransi.

Anh Danh Trường An (39 tuổi, quê Kiên Giang) cùng nhiều người ôm đèn cầy lớn, thực hiện nghi thức nhiễu Phật ba vòng quanh chánh điện. Mỗi cặp đèn cầy có giá khoảng 2,6 triệu đồng.

Anh An cho biết thêm, năm nào gia đình cũng chuẩn bị lễ vật để dâng y tắm mưa tại chùa Candaransi. Ngoài y, lễ vật còn có đèn cầy và các vật dụng sinh hoạt thiết yếu như khăn, bàn chải đánh răng, xà phòng, dầu gội... dành cho chư tăng sử dụng trong suốt ba tháng an cư kiết hạ phục vụ đời sống tu hành.

Hai chị em bà Huỳnh Thị Hai (phường Bình Đông) đã có mặt tại chùa Candaransi từ sớm, chuẩn bị những lễ vật cho nghi thức dâng y tắm mưa. Bà chia sẻ, nhiều năm qua, mỗi mùa an cư đến, hai chị em đều mong được góp chút tâm ý, chuẩn bị y phục và vật dụng cần thiết để đồng hành cùng chư tăng trên con đường tu học.

Theo Đại đức Châu Hoài Thái, lễ dâng y tắm mưa có nguồn gốc từ thời Đức Phật còn tại thế. Tương truyền, nữ cư sĩ Visakha trong một lần đến chùa nhìn thấy chư tăng tắm mưa nhưng không có y phục phù hợp đã phát tâm thỉnh cầu Đức Phật cho phép dâng y tắm mưa, để các vị tu hành sử dụng thuận tiện trong suốt ba tháng an cư kiết hạ mùa mưa.

Trải qua thời gian, nghi lễ này trở thành nét đẹp văn hóa tâm linh của cộng đồng Phật giáo Nam tông Khmer. Đây cũng là dịp để Phật tử bày tỏ lòng tri ân, gửi gắm sự kính trọng đến hàng xuất gia thông qua việc dâng y phục và các phẩm vật cần thiết, góp phần gìn giữ truyền thống tốt đẹp.