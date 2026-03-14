Ông Đào Mỹ (giữa), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh thăm khu vực bỏ phiểu tại Tiểu đoàn 303.

Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk là 1 trong 11 đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh được tổ chức bầu cử sớm. Điểm bầu cử này thuộc khu vực bầu cử số 41, xã Hòa Phú, có 566 cử tri, trong đó 169 cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Đáng chú ý, trong tổng số cử tri tham gia bầu cử sớm tại đây, có tới 487 người lần đầu đi bầu cử, chủ yếu là các chiến sĩ mới đang thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Từ sáng sớm, khu vực bỏ phiếu tại đơn vị được chuẩn bị chu đáo, trang nghiêm. Băng rôn, khẩu hiệu được trang trí nổi bật, tạo không khí của ngày hội lớn. Các chiến sĩ trong quân phục chỉnh tề, xếp hàng ngay ngắn, lần lượt thực hiện các bước theo hướng dẫn của tổ bầu cử.

Vừa tròn 18 tuổi, chiến sĩ Y Trung Niê - Tiểu đội 4, Đại đội 6 không giấu được sự hồi hộp khi lần đầu tiên cầm lá phiếu đi bầu cử. Đối với chàng trai trẻ người Ê Đê, đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của bản thân.

Cán bộ, chiến sĩ kiểm tra hòm bỏ phiếu

Chiến sĩ Y Trung Niê chia sẻ: “Trước khi tham gia bầu cử, chúng tôi được đơn vị phổ biến rất kỹ về ý nghĩa của cuộc bầu cử, cũng như quyền và nghĩa vụ của cử tri. Khi cầm lá phiếu trên tay, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi thực hiện quyền công dân. Tôi đã tìm hiểu kỹ tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên để lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho nhân dân”.

Tương tự, chiến sĩ Y Wiêu Liêng, dân tộc Mnông, Tiểu đội 12, Đại đội 4 cũng bày tỏ sự xúc động khi được tham gia ngày hội lớn của đất nước ngay tại đơn vị. Y Wiêu Liêng cho biết: "Lần đầu tiên đi bầu cử nên tôi rất háo hức. Khi tự tay bỏ lá phiếu vào hòm phiếu, tôi thấy mình thực sự trưởng thành hơn. Tôi mong rằng các đại biểu được bầu sẽ luôn gần gũi với, lắng nghe ý kiến của nhân dân và có nhiều quyết sách đúng đắn để đất nước ngày càng phát triển", Y Wiêu Liêng chia sẻ.

Chiến sĩ trẻ xếp hàng vào hội trường bầu cử

Không chỉ Y Trung Niê, Y Wiêu Liêng, đối với nhiều chiến sĩ trẻ, bỏ phiếu bầu cử hôm nay không chỉ là lần đầu thực hiện quyền công dân mà còn là kỷ niệm đáng nhớ trong quãng thời gian quân ngũ.

Trung tá Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn 303, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 41, xã Hòa Phú cho biết, do yêu cầu nhiệm vụ nên đơn vị được Hội đồng bầu cử tỉnh và Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép tổ chức bầu cử sớm, trước một ngày so với ngày bầu cử cả nước.

Tổ bầu cử phát phiếu bầu cho cử tri

Ngay sau khi được sự đồng ý của các cấp, Tiểu đoàn đã triển khai công tác chuẩn bị một cách nghiêm túc, chặt chẽ. Đơn vị tổ chức quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Đồng thời hướng dẫn bộ đội nghiên cứu, tìm hiểu kỹ về tiểu sử, quá trình công tác cũng như chương trình hành động của các ứng cử viên.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng chủ động chuẩn bị đầy đủ phòng họp, khu vực bỏ phiếu và các điều kiện cần thiết để cuộc bầu cử diễn ra trang trọng, đúng quy định và an toàn tuyệt đối.

Nhiều chiến sĩ trẻ lần đầu tiên bỏ phiếu bầu cử

“Chúng tôi mong muốn mỗi cán bộ, chiến sĩ đều phát huy quyền làm chủ của mình, lựa chọn những đại biểu thật sự tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân nói chung cũng như cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nói riêng”, Trung tá Nguyễn Thanh Bình cho biết.

Toàn tỉnh Đắk Lắk có 11 đơn vị tổ chức bỏ phiếu sớm hơn 1 ngày. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có 9 đơn vị, Công an tỉnh 2 đơn vị.

Đây là những đơn vị có tính chất nhiệm vụ đặc thù, đóng quân tại khu vực biên giới, vùng xa trung tâm hoặc thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Việc tổ chức bỏ phiếu sớm nhằm bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân của cán bộ, chiến sĩ, đồng thời không làm gián đoạn nhiệm vụ chính trị được giao.