Đa dạng hình thức tuyên truyền ở vùng cao

A Vương là xã biên giới phía tây TP Đà Nẵng, nơi khoảng 95% dân số là đồng bào Cơ Tu. Trong kỳ bầu cử tới, toàn xã có gần 3.500 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 16 khu vực bỏ phiếu.

Với đặc thù địa bàn miền núi, công tác tuyên truyền được triển khai linh hoạt. Ngoài hệ thống truyền thanh cơ sở, địa phương tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại các thôn, bản, lồng ghép nội dung bầu cử trong các buổi sinh hoạt cộng đồng.

Pa-nô, áp phích tuyên truyền về ngày bầu cử được treo trên nhiều tuyến đường và khu vực công cộng tại các xã miền núi TP Đà Nẵng.

Nhà văn hóa, nhà cộng đồng, nhà gươl truyền thống được chọn là khu vực bỏ phiếu.

Bên cạnh đó, nhiều xã miền núi, biên giới của Đà Nẵng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác bầu cử. Danh sách ứng cử viên, chương trình hành động và các văn bản liên quan được đăng tải trên trang thông tin điện tử, fanpage của xã và các nhóm zalo cộng đồng để cử tri thuận tiện theo dõi.

Một số địa phương còn sử dụng phần mềm quét thẻ cử tri nhằm theo dõi số lượng người tham gia bỏ phiếu theo thời gian thực.

Xe loa tuyên truyền lưu động đưa thông tin về bầu cử đến các thôn, khu dân cư vùng cao.

Công tác niêm yết được thực hiện đúng quy định, tạo điều kiện để cử tri theo dõi, giám sát.

Ông Briu Quân – Chủ tịch UBND xã A Vương cho biết, việc ứng dụng công nghệ số giúp người dân tiếp cận thông tin bầu cử nhanh chóng và đầy đủ hơn.

“Xã còn phân công các thành viên tổ bầu cử biết tiếng đồng bào để tuyên truyền, vận động bà con hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của cử tri. Riêng tại thôn A’ur – nơi chưa có sóng điện thoại, chúng tôi đã trang bị điện thoại vệ tinh nhằm bảo đảm liên lạc thông suốt phục vụ công tác bầu cử”, ông Quân nói.

Các điểm bỏ phiếu trên địa bàn xã biên giới A Vương đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử.

Tại xã biên giới Hùng Sơn, giáp với nước bạn Lào, phần lớn cử tri là đồng bào thiểu số. Địa phương thường xuyên tận dụng các nền tảng mạng xã hội để đăng tải tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên.

Theo ông Nguyễn An – Bí thư xã Hùng Sơn, toàn xã có 6 đơn vị bầu cử với 18 khu vực bỏ phiếu và hơn 5.000 cử tri. Các điểm bỏ phiếu được bố trí tại gươl, nhà văn hóa, trường học hoặc trụ sở hành chính, bảo đảm thuận tiện cho người dân tham gia.

“Địa phương tuyên truyền song song bằng tiếng Việt và tiếng Cơ Tu để bà con hiểu rõ ý nghĩa cuộc bầu cử. Với những địa bàn xa xôi, tổ bầu cử cũng chuẩn bị thùng phiếu phụ phục vụ các cử tri già yếu, đau ốm không thể đến điểm bỏ phiếu”, ông An nói.

Danh sách cử tri, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp đã được niêm yết đầy đủ tại thôn Tak Kót (xã Trà Liên).

Không chỉ thông qua hệ thống chính quyền, nhiều già làng và người có uy tín trong cộng đồng cũng tích cực vận động bà con tham gia bầu cử.

Tại xã Trà Liên, ông Dương Lai – người có uy tín ở thôn Tak Kót – thường xuyên cùng chính quyền địa phương đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động người dân tham gia ngày bầu cử.

“Thôn có hơn 365 cử tri, phần lớn là đồng bào Ca Dong. Do nhiều hộ đang vào vụ mùa, thường xuyên lên rẫy, vào rừng làm ăn nên công tác tuyên truyền chủ yếu được tổ chức vào buổi tối. Chúng tôi vận động bà con sắp xếp công việc để ngày bầu cử đi bỏ phiếu đầy đủ”, ông Lai chia sẻ.

Ông Dương Lai, người có uy tín ở thôn Tak Kót, đến từng hộ dân tuyên truyền về bầu cử.

Cử tri miền núi gửi gắm nhiều kỳ vọng

Cùng với không khí sẵn sàng cho ngày hội toàn dân, nhiều cử tri miền núi cũng bày tỏ kỳ vọng đối với những đại biểu sẽ được bầu chọn trong kỳ bầu cử lần này.

Tại nhà gươl thôn R’Cung (xã A Vương) – nơi niêm yết danh sách cử tri và thông tin các ứng cử viên – nhiều người dân tranh thủ ghé xem thông tin trước khi lên rẫy hoặc đi làm.

Ông Alăng Lớp (thôn R’Cung) cho biết bản thân và gia đình rất quan tâm đến kỳ bầu cử lần này.

“Chúng tôi tin tưởng những người được nhân dân lựa chọn sẽ thể hiện trách nhiệm với cử tri và quan tâm nhiều hơn đến đời sống của người dân vùng cao”, ông Lớp nói.

Ông Bnước Diệp – Trưởng thôn R’Cung và cử tri Alăng Lớp tìm hiểu kỹ về những người ứng cử.

Theo ông Bnước Diệp – Trưởng thôn R’Cung, thôn thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt cộng đồng để tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của cử tri.

“Chúng tôi tuyên truyền để bà con hiểu đi bỏ phiếu là quyền của công dân, qua đó lựa chọn những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân”, ông Diệp cho biết.

Thôn ATêếp (xã A Vương) dần hồi sinh sau sạt lở cuối năm 2025, với những mái nhà mới và cờ đỏ sao vàng rộn ràng trước ngày bầu cử.

Là một trong những hộ dân ở thôn ATêếp được hỗ trợ dựng nhà mới trong Chiến dịch Quang Trung sau đợt mưa bão tháng 10/2025, anh Avô Hoài cho biết gia đình sẽ tham gia bỏ phiếu đầy đủ.

“Chúng tôi mong những cán bộ được người dân tín nhiệm bầu chọn sẽ có thêm nhiều chính sách quan tâm đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số”, anh Hoài chia sẻ.

Các cử tri xã Đông Giang tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên được niêm yết trước ngày bầu cử.

Các cử tri tại xã Đông Giang kỳ vọng những đại biểu được bầu sẽ có năng lực, trách nhiệm và gần gũi với người dân.

Cùng các chị em trong thôn đến xem thông tin ứng cử viên tại trụ sở UBND xã Đông Giang, chị Bnướch Thị Thảo cho biết đã tìm hiểu một số thông tin cơ bản về các ứng cử viên.

“Tôi mong các đại biểu sau khi trúng cử sẽ thường xuyên lắng nghe ý kiến của cử tri và phản ánh kịp thời những khó khăn của địa phương, nhất là các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội và hạ tầng ở miền núi”, chị Thảo bày tỏ.