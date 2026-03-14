Bảo đảm điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bỏ phiếu

Về các làng Chăm trong những ngày này, dễ dàng nhận thấy không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang diễn ra khẩn trương. Từ công tác tổ chức, tuyên truyền đến chuẩn bị cơ sở vật chất, các địa phương đang hoàn tất những khâu cuối cùng để cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi, an toàn, đúng quy định của pháp luật.

Tại xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng, từ nhiều ngày qua, đông đảo cử tri đã tích cực tham gia các buổi họp thôn, sinh hoạt cộng đồng, tiếp xúc cử tri để tìm hiểu thông tin về cuộc bầu cử. Toàn xã Bắc Bình có 36.405 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh; 36.261 cử tri tham gia bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng bào Chăm tổ dân phố Lương Tri, phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hoà treo cờ Tổ quốc trước ngày bầu cử. (Ảnh: V.G)

Sư cả Huỳnh Cứng, Phó Chủ tịch Hội đồng chức sắc Bàlamôn tỉnh Lâm Đồng, chia sẻ: Từ hơn một tháng nay, tôi thường xuyên tham gia các buổi họp thôn, sinh hoạt cộng đồng để nắm bắt thông tin liên quan đến cuộc bầu cử. Từ hiểu biết của mình, tôi tích cực tuyên truyền, phổ biến cho bà con trong thôn, trong xóm để mọi người hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia bầu cử.

Theo Ủy ban bầu cử xã Bắc Bình, đến nay, địa phương đã công bố 8 đơn vị bầu cử HĐND xã, với tổng số đại biểu được bầu là 25 người; đồng thời thành lập 8 Ban bầu cử HĐND xã và 16 tổ bầu cử, tương ứng với 16 khu vực bỏ phiếu.

Xã cũng lập danh sách chính thức 42 người ứng cử đại biểu HĐND xã. Trong cơ cấu ứng cử viên có 19 nữ (chiếm 43%) và 17 người là DTTS (chiếm 38,64%), bảo đảm tính đại diện của các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào Chăm.

Cùng với đó, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ ngày bầu cử như hòm phiếu, bảng niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử ứng cử viên, biểu mẫu… đã được hoàn tất.

Các khu vực bỏ phiếu tại 16 thôn cũng được rà soát, chỉnh trang nhằm bảo đảm điều kiện thuận lợi cho cử tri tham gia bỏ phiếu. Tại các khu vực bỏ phiếu, danh sách chính thức 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội, 3 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và 42 người ứng cử đại biểu HĐND xã đã được niêm yết công khai để cử tri tìm hiểu.

Bà Nguyễn Thị Vân Khánh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Bắc Bình, cho biết: Từ nay đến ngày bầu cử, địa phương tiếp tục rà soát, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất; đồng thời tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử theo đúng quy định.

“Công tác bảo đảm an ninh trật tự cũng được triển khai chặt chẽ. Lực lượng công an, quân sự xã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm ổn định trước, trong và sau ngày bầu cử”, bà Khánh cho biết thêm.

Niềm tin và kỳ vọng từ những lá phiếu

Tại các xã Vĩnh Hanh và Lạc Trị, tỉnh Lâm Đồng, cộng đồng người Chăm cũng đang háo hức chờ đợi ngày bầu cử. Theo chia sẻ của Sư cả Thường Xuân Hữu, Chủ tịch Hội đồng chức sắc Bàlamôn tỉnh Lâm Đồng: Tôi tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những đại biểu có tâm, có tầm, góp phần chăm lo đời sống nhân dân, nhất là đồng bào DTTS.

Tương tự, ở tỉnh Khánh Hòa, không khí chuẩn bị bầu cử tại các làng đồng bào Chăm cũng rất sôi động. Người dân treo cờ Tổ quốc, dọn dẹp đường làng, ngõ xóm sạch sẽ để chuẩn bị cho ngày bầu cử.

Lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương tuyên truyền về bầu cử cho đồng bào Chăm. (Ảnh: V.G)

Ông Đạo Thanh Quang, Tổ dân phố Lương Tri, phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa bày tỏ: Cả nhà tôi, ai cũng háo hức chờ đến ngày cầm lá phiếu trên tay để bầu những đại biểu đủ sức, đủ tài để hỗ trợ, giúp người dân phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Bày tỏ niềm tin và kỳ vọng trước ngày bầu cử, ông Đạo Văn Thị, Phó Chủ tịch Hội đồng Hồi giáo Bà Ni tỉnh Khánh Hòa cho biết: Đồng bào Chăm rất vinh dự, tự hào cầm lá phiếu trên tay, ý thức rõ quyền công dân, lựa chọn những người xứng đáng, có đức, có tài để bầu vào đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Với sự chuẩn bị chu đáo của chính quyền và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, đặc biệt là đồng bào Chăm, các địa phương đang sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân - ngày hội thực hiện quyền làm chủ của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.