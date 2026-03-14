Ngay mai sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 đang đến rất gần. Để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân, một số tổ bầu cử ở Hà Nội đã tiến hành diễn tập công tác tổ chức và bảo đảm an ninh trong ngày bầu cử.

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 ở Hà Nội cơ bản đã hoàn tất. Từ các khu vực bỏ phiếu tại khu dân cư, tổ dân phố đến các điểm bỏ phiếu đặc thù, mọi điều kiện cần thiết đều đã được chuẩn bị chu đáo.

Với sự chuẩn bị khẩn trương, đồng bộ và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận của nhân dân, Hà Nội đã sẵn sàng bước vào ngày hội non sông - ngày mà mỗi lá phiếu của cử tri sẽ hội tụ đầy đủ niềm tin và khát vọng, góp phần lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Sáng 14/3 toàn bộ quy trình của ngày bầu cử, từ khâu đón tiếp cử tri, tổ chức khai mạc, chào cờ, thông qua thể lệ bầu cử... đã được diễn tập

Nghi thức chào cờ được cử hành trang trọng, mở đầu cho phần vận hành thử quy trình bầu cử

Công tác kiểm tra hòm phiếu, gồm cả hòm phiếu phụ

Diễn tập niêm phong hòm phiếu sau khi kiểm tra hòm phiếu

Phát phiếu bầu cử cho cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 2 phường Ba Đình

Cử tri nghiên cứu danh sách và tiểu sử các ứng cử viên