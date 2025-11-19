"Chiến sĩ Quả cảm" là chương trình truyền hình thực tế nhập vai hành động, lần đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam, giúp khán giả hiểu hơn về công việc của lực lượng Công an nhân dân thông qua trải nghiệm của các nghệ sĩ. Chương trình do Bộ Công an chỉ đạo thực hiện, được quay dựng theo các tình huống có thật, với sự tham gia của 12 nghệ sĩ nổi tiếng.

Bình dị, giản đơn, nhưng luôn là tinh thần quả cảm và cống hiến

“Chiến sĩ Quả cảm” mở ra góc nhìn chân thực về cuộc sống của những chiến sĩ Công an Nhân dân - những con người âm thầm gìn giữ bình yên cho cộng đồng. Thông qua trải nghiệm nhập vai của các nghệ sĩ, khán giả hiểu hơn về những thử thách hằng ngày và tinh thần trách nhiệm mà họ mang theo trong bộ quân phục.

“Cứng cáp trăm phần” không chỉ là để người trẻ tự tin vươn tới mục tiêu cá nhân, mà còn là nền tảng để họ đóng góp và dựng xây quê hương

“Chiến sĩ Quả cảm” không chỉ là những câu chuyện trên màn ảnh nhỏ. Nó còn là lời nhắc rằng yêu nước không nhất thiết phải là những hành động lớn lao. Sống khỏe, sống có ích và lan tỏa sự tích cực cũng là cách đóng góp cho quê hương. Khi mỗi người biết chăm sóc cả thể chất lẫn tinh thần để trở nên “cứng cáp trăm phần”, họ sẽ có thêm sức mạnh để tự tin sống tích cực và đóng góp cho cộng đồng theo cách riêng.

“Chiến sĩ Quả cảm” không chỉ phản ánh đời sống thực của chiến sĩ mà còn tôn vinh sự quả cảm của những người hùng thầm lặng

Đồng hành cùng chương trình “Chiến sĩ Quả cảm”, Fami Canxi mong muốn truyền cảm hứng sống khỏe và năng động - “Cứng cáp trăm phần, cân bằng cuộc sống” - đến cộng đồng. Được bổ sung canxi có nguồn gốc tảo biển, cùng kẽm, vitamin D3 và các dưỡng chất thiết yếu, sữa đậu nành Fami Canxi giúp hỗ trợ tăng cường sức khỏe vận động và duy trì tinh thần tích cực, để người trẻ luôn vững vàng trước nhịp sống hiện đại.

Khi cơ thể khỏe mạnh và tinh thần tự tin, mỗi người sẽ có thêm sức mạnh để theo đuổi đam mê, vượt qua thử thách và lan tỏa những điều tích cực quanh mình.

Fami Canxi đồng hành cùng người Việt trên hành trình chăm sóc sức khoẻ và cứng cáp hơn mỗi ngày

Từ những chiến sĩ nơi tuyến đầu, những người trẻ nỗ lực hiện thực hóa ước mơ, đến những người dân khỏe mạnh, yêu đời - tất cả đều góp phần vun đắp một Việt Nam khỏe mạnh, bền vững. Trên hành trình ấy, Fami Canxi tự hào được đồng hành, tiếp thêm nguồn dinh dưỡng lành mạnh để mỗi người thêm “cứng cáp trăm phần”, tự tin và cống hiến cho quê hương từ những điều giản dị nhất.

Fami Canxi là dòng sữa đậu nành của thương hiệu Fami (thuộc Vinasoy) được làm từ 100% đạm thực vật, bổ sung thêm Canxi và canxi có nguồn gốc tảo biển, cùng kẽm, vitamin D3 và các dưỡng chất thiết yếu giúp xương chắc hỗ trợ tăng cường sức khỏe. vận động và duy trì tinh thần tích cực. Sản phẩm này có nhiều hương vị khác nhau và được bổ sung thêm các vitamin và khoáng chất thiết yếu khác như kẽm, magie, vitamin A, B6, B9, B12, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và nâng cao, có thể trạng.sử dụng 2 hộp mỗi ngày thêm “cứng cáp trăm phần, cân bằng cuộc sống”. Tham khảo thông tin về Fami Canxi tại:

https://vinasoy.com/nhan-hieu/sua-dau-nanh-fami/san-pham/fami-canxi

