Tổng đạo diễn Mai Thắm tiết lộ Chiến sĩ quả cảm tập 11 có nhiệm vụ giải cứu con tin, đòi hỏi nghiệp vụ chuyên sâu hơn từ các nghệ sĩ tham gia.

Khi được hỏi về yếu tố vui đùa của nghệ sĩ trong môi trường công an nghiêm túc, Đại tá Nguyễn Đức Khanh - Trưởng Đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 1 chia sẻ: "Lực lượng chúng tôi mang tính chất đặc biệt. Kỷ luật, tinh thần, sức khỏe và mọi thứ diễn ra đều đều nhưng các nghệ sĩ đã mang tiếng cười cho cán bộ, chiến sĩ trong những lúc gian khổ". Đại tá xem đây là sự kết hợp hiệu quả, mong rằng sẽ có nhiều chương trình phối hợp nghệ sĩ và các chiến sĩ CAND.

Tổng đạo diễn Mai Thắm chia sẻ các chiến sĩ cũng phải cố lắm mới đùa được, chứ không đơn giản vì tập luyện rất nghiêm khắc. ''Khi thực chiến cực khổ, các đồng chí đùa để không khí bớt căng thẳng và khán giả cũng bớt áp lực" - chị nói.

Về việc một số nghệ sĩ rút khỏi chương trình vì chấn thương, nữ đạo diễn cho biết các nghệ sĩ được trang bị dụng cụ và trang phục tương đương với lực lượng công an. Nếu thực hiện đủ, đúng và nghiêm túc, không ai bị thương. Một số chiến sĩ sau khi "dưỡng thương" hoặc đi làm nhiệm vụ chương trình khác xong rồi trở lại, như Quốc Thiên chỉ chia tay 1-2 tập rồi trở lại hay Ngô Kiến Huy cũng vậy. Sự bổ sung thêm lực lượng nghệ sĩ trong chương trình là để chương trình hấp dẫn, phong phú hơn.

Khi được hỏi về việc tiết lộ nghiệp vụ đặc nhiệm trên sóng truyền hình có thể khiến tội phạm nắm được, chị cho biết mỗi tập sóng từ khâu kịch bản cho tới khâu thực hiện, hậu kỳ và sau đó là kiểm duyệt đều có sự theo dõi, quan sát của các lực lượng, đặc biệt là Cục Công tác Chính trị. Những gì xuất hiện trong chương trình là phù hợp và được duyệt. Bộ Công an tư vấn nên ê-kíp phải cân nhắc kỹ kế hoạch, tình huống thể hiện lên màn ảnh bao nhiêu phần trăm.

Quốc Thiên chia sẻ khoảnh khắc hoảng loạn nhất: "Tôi nhớ nhất là khi vừa gia nhập lực lượng chống khủng bố, tôi chưa được học bắn súng mà vào là bắn luôn (do gia nhập trễ - PV). Lúc đó, tôi không biết là có bắn đạn. Đến lúc đi hành quân với Lê Dương Bảo Lâm, thấy mọi người bắn nhiều quá. Đồng chí đi với mình và hỏi sao hôm nay không bắn, tôi nói không dám bắn. Cuối cùng, những viên đạn chỉ là đạn tiếng thôi. Đấy là điều tôi hoang mang nhất trong suốt quá trình. Còn tất cả những nhiệm vụ còn lại đều được hướng dẫn tận tình và vượt qua các thử thách".

Trả lời câu hỏi có thể đi diễn hài vì gây ra nhiều tình huống thú vị trong chương trình, Phan Mạnh Quỳnh tự nhận chỉ là người sáng tác và ca hát, không thể lanh lẹ và duyên dáng như các danh hài. Những ngày đầu tham gia Chiến sĩ quả cảm, anh hồi hộp vì lần đầu chơi gameshow thực tế nhưng nhờ sự động viên của đồng đội, đặc biệt là Lê Dương Bảo Lâm, anh dần bắt nhịp và thoải mái hơn.

Quá trình ăn ngủ, sinh hoạt và cùng làm nhiệm vụ đã giúp anh gắn bó như một gia đình, mang lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Nghĩ gì vui thì nói, chương trình biên tập tốt nên khán giả khen hay và thấy anh hài hước. Quan trọng hơn cả, anh xem đây là trải nghiệm đặc biệt trong cuộc đời nếu bỏ lỡ chắc chắn sẽ hối tiếc vì mất đi kỷ niệm khó quên của tuổi trẻ.

