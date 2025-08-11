Mở đầu tập 3 của Chiến sĩ quả cảm, 12 nghệ sĩ phải tái huấn luyện tác phong và điều lệnh đúng quy chuẩn của chiến sĩ nghĩa vụ. Mỗi bước chân, mỗi khẩu lệnh đều được kiểm soát nghiêm khắc. Neko Lê chia sẻ: "Tôi hiểu sự khó tính của họ. Họ chỉ đang nghiêm túc để chúng tôi hiểu được kỷ luật của ngành công an".

Các nghệ sĩ sau đó được huấn luyện kỹ năng cứu nạn cứu hộ trên cao do Thiếu tá Huỳnh Nguyên Thuận, Phó Đội trưởng Đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TPHCM hướng dẫn.

Mỗi người được phát một sợi dây dài 4m - vật bất ly thân giữa lằn ranh sinh tử của người lính cứu hộ. Khi MONO tò mò hỏi làm sao có thể nhớ hết những kỹ thuật phức tạp, câu trả lời của chiến sĩ PCCC khiến khán giả xúc động: Sợi dây đó giống như tay chân của mình.

Thử thách tiếp theo là thực hành đội hình cứu nạn cứu hộ dưới giếng sâu dưới sự chỉ đạo của Trung tá Nguyễn Hữu Đạo - Tổ trưởng Tổ đặc biệt tinh nhuệ trên cạn, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TPHCM. Tiến Luật với vai trò tiểu đội trưởng, phải đối diện nỗi ám ảnh độ cao khi ban đầu không dám nhìn xuống giếng. Tuy nhiên, nhờ tinh thần động viên từ đồng đội và sự hỗ trợ của chỉ huy, anh đã vượt qua giới hạn bản thân.

Các nghệ sĩ trong tập 3 của "Chiến sĩ quả cảm".

MONO ngạt thở khi thực hiện diễn tập chữa cháy chung cư:

Một khoảnh khắc xúc động là khi MONO ôm chặt nạn nhân từ dưới giếng sâu lên mặt đất trong tình trạng cả đội gần như kiệt sức. Song Luân và Quốc Thiên, dù được biết đến có thể lực tốt, vẫn phải thừa nhận sức nặng khủng khiếp mà lực lượng cứu hộ phải gánh vác.

Thử thách khắc nghiệt nhất là tình huống cháy nhà ống với 4 nạn nhân bị mắc kẹt. Tiến Luật thừa nhận vụ cháy nhà ống "đáng sợ gấp 10 lần so với vụ cháy xe buýt". Dưới sự chỉ huy của Trung tá Lê Tấn Châu (Công an TPHCM), các nghệ sĩ được chia thành 4 tổ thực hiện nhiệm vụ phá cửa, trinh sát, chữa cháy và cứu người.

Phan Mạnh Quỳnh ngạt thở:

Giữa làn khói mù mịt, MONO bắt đầu loạng choạng và báo cáo không thở được. Anh phải được dìu ra ngoài trong tình trạng kiệt sức. Phan Mạnh Quỳnh cũng gặp sự cố tương tự khi nón bị lệch, mặt nạ lỏng mà không hay biết nên liên tục hít khói đầy cổ họng. Nam ca sĩ chia sẻ cảm giác như đang ở một thế giới khác, nhận định công việc này quá khủng khiếp và vất vả.

Lê Dương Bảo Lâm cùng Trung tá Nguyễn Hữu Đạo xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ giải cứu hai nạn nhân. Nam nghệ sĩ xúc động ôm chầm lấy chỉ huy để gửi lời cảm ơn, thể hiện sự thấu hiểu về những vất vả mà lực lượng PCCC & CNCH phải gánh vác.

Tập 4 của Chiến sĩ quả cảm sẽ lên sóng vào 20h ngày 17/8 trên VTV3.