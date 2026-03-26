Theo các nguồn tin thân cận của Financial Times, CEO Xiao Hong và nhà khoa học trưởng Ji Yichao của Manus đã bị triệu tập đến một cuộc họp tại Bắc Kinh với Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia (NDRC) trong tháng này.

Họ bị thẩm vấn về những nguy cơ vi phạm các quy định đầu tư trực tiếp nước ngoài liên quan đến các pháp nhân tại Trung Quốc. Sau cuộc họp, hai người được thông báo không được phép rời khỏi Trung Quốc do đang trong quá trình rà soát quy định, dù họ vẫn được tự do đi lại trong nước.

Đồng sáng lập kiêm nhà khoa học trưởng Ji Yichao. Ảnh: Manus

Chưa có cuộc điều tra chính thức nào được mở và chưa có cáo buộc nào được đưa ra. Manus đang tích cực tìm kiếm các công ty luật và tổ chức tư vấn để hỗ trợ giải quyết vấn đề.

Manus được thành lập tại Trung Quốc nhưng năm ngoái đã chuyển trụ sở chính và đội ngũ cốt cán sang Singapore. Meta thâu tóm startup này với giá 2 tỷ USD vào cuối năm 2025. Thương vụ hiện đang bị Bộ Thương mại Trung Quốc rà soát vì nguy cơ vi phạm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu.

Việc giám sát chặt chẽ giao dịch này làm nổi bật mối lo ngại ngày càng tăng về điều mà giới lãnh đạo Trung Quốc gọi là "bán lúa non" cho người mua nước ngoài trong các lĩnh vực chiến lược như AI. Việc Manus rời khỏi Trung Quốc cũng dấy lên lo ngại startup này đã lách qua các quy định trong nước, tạo tiền lệ khuyến khích các tập đoàn khác làm theo.

Những vi phạm bị cáo buộc của Manus có liên quan đến các quy tắc báo cáo của Trung Quốc sau khi thay đổi quyền sở hữu công ty. Dù các vi phạm này khó có thể dẫn đến hình phạt nghiêm trọng theo luật pháp Trung Quốc, nhà quản lý dường như đang tìm cách can thiệp.

Kịch bản cực đoan nhất là hủy bỏ giao dịch. Vì thương vụ đã hoàn tất và Meta đã bắt đầu tích hợp tác nhân AI của Manus vào nền tảng của mình, cách giải quyết như vậy sẽ cực kỳ phức tạp. Các cơ quan quản lý Trung Quốc vẫn chưa quyết định có nên theo đuổi bước đi quyết liệt này hay không, nguồn tin của Financial Times tiết lộ.

Manus được vận hành bởi Butterfly Effect có trụ sở tại Singapore. Các phiên bản đầu tiên của sản phẩm được phát triển bởi Beijing Butterfly Effect Technology, công ty do Xiao và các cộng sự thành lập vào năm 2022. Pháp nhân tại Trung Quốc vẫn giữ nguyên đăng ký nội địa, tương tự như công ty chị em Beijing Red Butterfly Technology và các công ty con của họ tại Vũ Hán.

Việc Manus chuyển đến Singapore diễn ra sau một vòng gọi vốn do công ty đầu tư mạo hiểm Mỹ Benchmark dẫn đầu, làm dấy lên các cuộc điều tra từ Bộ Tài chính Mỹ về các quy định hạn chế đầu tư vào AI Trung Quốc. Các nhà đầu tư trước đó của startup này bao gồm HongShan, Tencent và Zhen Fund.

Một người phát ngôn của Meta khẳng định: "Giao dịch tuân thủ hoàn toàn luật pháp hiện hành. Chúng tôi dự kiến sẽ có một giải pháp phù hợp cho cuộc điều tra này".

Manus và NDRC đã không trả lời các yêu cầu bình luận.

(Theo Financial Times)