Dương Như Ý với chứng nhận chiến thắng Olympic quốc tế “Văn hóa và Nghệ thuật”.

Như Ý biết đến Olympic quốc tế “Văn hóa và Nghệ thuật” vào cuối năm 2025. Cuộc thi do Đại học Công nghệ Công nghiệp và Thiết kế Saint Petersburg (SUTD) tổ chức, dành cho học sinh, sinh viên quốc tế có năng khiếu trong các lĩnh vực hội họa, mỹ thuật ứng dụng, sáng tác và thiết kế.

“Ban đầu em nghĩ đây đơn thuần là một cuộc thi nghệ thuật quốc tế nên đăng ký để thử sức. Khi tìm hiểu kỹ hơn về cuộc thi và những cơ hội học tập sau đó, em quyết định đầu tư nghiêm túc cho từng vòng thi”, Như Ý chia sẻ.

Ở vòng đầu tiên, nữ sinh Hải Phòng phải chuẩn bị hồ sơ năng lực và thực hiện các bài luận nội dung chuyên môn theo yêu cầu của ban tổ chức. Sau khi vượt qua vòng sơ tuyển, em tiếp tục bước vào vòng chung kết trực tuyến với các bài thi về hội họa, sáng tác và kiến thức nghệ thuật.

Theo Như Ý, đây là giai đoạn nhiều áp lực nhất bởi thí sinh phải đáp ứng các yêu cầu chuyên môn từ hội đồng của trường đại học Nga.

“Có những thời điểm em không chắc kết quả của mình có đủ tốt hay không. Em chỉ cố gắng hoàn thành từng phần thi tốt nhất có thể”, nữ sinh kể.

Được xét tuyển theo diện ưu tiên

Tháng 5/2026, Như Ý nhận được thông tin về kết quả học bổng. Nữ sinh cho biết em đã kiểm tra lại nhiều lần vì không nghĩ quyết định tiếp nhận lại đến sớm như vậy.

Theo văn bản do Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Liên bang Nga ban hành ngày 22/5/2026, Như Ý được tiếp nhận theo diện học bổng dành cho công dân nước ngoài.

Đáng chú ý, tại phần ghi chú của quyết định, diện xét tuyển của Như Ý được ghi là “thí sinh chiến thắng Olympic dành cho học sinh”. Như Ý sẽ học một năm dự bị trước khi bước vào chương trình cử nhân ngành Thiết kế.

Cơ hội tiếp cận học bổng Nga

Ngày 3/7, Như Ý nhận chứng nhận chiến thắng Olympic do Đại học Công nghệ Công nghiệp và Thiết kế Saint Petersburg gửi từ Nga về Việt Nam. Chứng nhận được TS. Trần Hoàng Thương, đại diện nhà trường trao cho Như Ý.

TS. Trần Hoàng Thương, đại diện được Đại học Công nghệ Công nghiệp và Thiết kế Saint Petersburg ủy quyền, cùng Dương Như Ý tại buổi trao chứng nhận chiến thắng Olympic

Theo ông Thương, điểm đáng chú ý trong trường hợp của Như Ý là thành tích tại Olympic không chỉ mang ý nghĩa của một cuộc thi học thuật quốc tế mà còn là căn cứ để nữ sinh được xét tuyển theo diện ưu tiên.

“Như Ý được xét tuyển theo diện dành cho thí sinh chiến thắng Olympic. Trong quyết định tiếp nhận của Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Nga, căn cứ này cũng được ghi rõ trong hồ sơ của em. Đây là một trong những con đường tiếp cận học bổng Nga mà nhiều học sinh Việt Nam chưa biết đến”, ông Thương cho biết.

TS. Trần Hoàng Thương cho biết thêm, các kỳ Olympic quốc tế do trường đại học Nga tổ chức đang mở thêm cơ hội để học sinh Việt Nam tiếp cận các chương trình đào tạo và học bổng tại Nga. Tuy nhiên, mỗi kỳ thi lại có tiêu chí và quyền lợi khác nhau. Vì vậy, học sinh cần tìm hiểu kỹ thể lệ chính thức của từng cuộc thi thay vì cho rằng mọi thành tích Olympic đều mặc nhiên dẫn đến học bổng.

Bích Đào