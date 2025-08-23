Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Liên bang Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học, kỹ thuật ngày 22/8 điện đàm với Phó Thủ tướng Nga Dmitry Nikolayevich Chernyshenko, Chủ tịch Phân ban Liên bang Nga.

Phó Thủ tướng Chernyshenko chúc mừng Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà điện đàm. Ảnh: VGP

Hai Phó Thủ tướng thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả các văn kiện, thỏa thuận hợp tác đã ký kết, cùng chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Phó Thủ tướng Chernyshenko đánh giá cao kết quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước; đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện lộ trình Kế hoạch tổng thể phát triển hợp tác đến năm 2030, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, y tế, thương mại...

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy xuất khẩu vào thị trường của mỗi nước và Liên minh Kinh tế Á - Âu, đối với các ngành có thế mạnh như nông sản, thực phẩm, dệt may, hàng tiêu dùng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh dư địa hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư và mở rộng thị trường giữa hai nước còn rất lớn.

Trong lĩnh vực năng lượng, hai bên trao đổi về hợp tác khai thác dầu khí, phát triển sản phẩm từ khí thiên nhiên hóa lỏng, các dự án LNG; đồng thời thảo luận hướng tháo gỡ vướng mắc trong triển khai dự án nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận.

Lĩnh vực khoa học - kỹ thuật, giáo dục và nhân văn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà hoan nghênh sáng kiến của Nga về xây dựng trường học Nga tại Việt Nam với chương trình giáo dục hiện đại, coi đây là dự án có ý nghĩa quan trọng.

Bên cạnh đó, TP Hà Nội cũng đã bố trí địa điểm, sẵn sàng phối hợp với TP Moscow triển khai dự án Nhà Moscow tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao việc Nga đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam nhiều năm qua, hiện tại đang tập trung vào lĩnh vực năng lượng, chuyển đổi số, khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật...

Việt Nam mong muốn Nga tiếp tục hỗ trợ đào tạo chuyên gia đủ năng lực tiếp nhận, vận hành công nghệ trong các dự án hợp tác song phương. Việt Nam cũng sẵn sàng hợp tác với Nga trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Nikolayevich Chernyshenko tại điện đàm. Ảnh: ĐSQ Nga

Kết thúc cuộc điện đàm, hai Phó Thủ tướng khẳng định sẵn sàng thảo luận mọi vấn đề nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện, đồng thời giao các bộ, ngành khẩn trương chuẩn bị nội dung cho kỳ họp tiếp theo của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Liên bang Nga về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đề xuất sớm tổ chức các cuộc đàm phán, làm việc cấp Chính phủ, bộ, ngành để xử lý những vấn đề cấp bách, quan trọng liên quan các dự án hợp tác đầu tư như điện hạt nhân, trung tâm kỹ thuật đa ngành; mở rộng thương mại và đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước.