Hôm nay (15/8), TAND TP Hà Nội đang xét xử 65 bị cáo trong vụ đánh bạc xảy ra tại Câu lạc bộ Lucas Palace, Hà Nội. Bị cáo Trần Xuân Minh (SN 1990), Đào Anh Dũng (SN 1992, ở Hà Nội) và những người liên quan khác bị đưa ra xét xử về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Trước đó, ngày 15/10/2023, tổ công tác thuộc Cơ quan CSĐT Bộ Công an kiểm tra hành chính Câu lạc bộ Lucas Palace (Câu lạc bộ) tại các phòng SH 13, SH 14 khu dự án The Belleville, phường Yên Hòa, Hà Nội đã phát hiện và bắt quả tang nhiều đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức chơi bài Poker được thua bằng tiền tại các phòng VIP ở tầng 3.

Tại phòng VIP 1, cơ quan công an bắt quả tang Mai Hoàng Phương Trang (SN 1996) đang chia bài cho các “con bạc” đánh bạc bằng hình thức Poker. Những người tham gia chơi bạc tại đây không chỉ mang quốc tịch Việt Nam mà còn có những “con bạc” mang quốc tịch Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tại phòng VIP 3, lực lượng chức năng phát hiện Phạm Thị Hoàng Anh (SN 1992) đang chia bài cho 7 đại gia.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: T.N

Theo cáo buộc, Minh và Dũng cùng nhau quản lý chung Câu lạc bộ và thống nhất chia nhau theo tỷ lệ Minh 30%, Dũng 70% lợi nhuận.

Từ tháng 6/2022, Dũng và Minh kêu gọi thêm Tô Trần Sơn Hải (SN 1984) tham gia góp vốn. Tháng 10/2022, do Dũng đi cai nghiện ma túy, không quản lý Câu lạc bộ nên Minh hưởng 100% lợi nhuận.

Đến tháng 5/2023, sau thời gian cai nghiện, Dũng quay về cùng Minh quản lý nên chia nhau Minh và Dũng hưởng 80% lợi nhuận, Hải 20%.

Hàng ngày, Câu lạc bộ tổ chức đánh bạc từ 14-24h. Khi tham gia đánh bạc, các “con bạc” sẽ phải đổi tiền mặt sang chip để đặt cược với các loại chip tương ứng với các mệnh giá tiền. Câu lạc bộ không thu tiền phí tham gia đánh bạc, nhưng sẽ thu 5% tiền phế của người thắng các ván bạc.

Khi muốn chơi, các “con bạc” dùng tiền mặt hoặc chuyển khoản đến 6 tài khoản ngân hàng do Đặng Văn Hưng (SN 1988) quản lý. Kết thúc mỗi ngày, Hưng làm báo cáo thu chi gửi 2 “ông trùm” Dũng và Minh duyệt.

Sau đó, Hưng trả các khoản chi phí của Câu lạc bộ, trả lương cho nhân viên. Số tiền còn lại, Hưng chuyển cho Dũng để chia tiền hưởng lợi với Minh và Hải theo thỏa thuận.

Để thu hút các “con bạc” đến Câu lạc bộ Lucas Palace, thậm chí Dũng và Minh còn thuê Ngô Thị Quỳnh viết bài quảng cáo đăng trên mạng xã hội Facebook, thông báo lịch giải đấu Poker, đón tiếp, làm thẻ thành viên, check in cho khách đến Câu lạc bộ, liên hệ mời khách quen đến đánh bạc...

Trong số các “con bạc” bị bắt có Kim Byung Chul (quốc tịch Hàn Quốc). Khoảng 14h ngày 9/10/2023, Chul tham gia đánh bạc tại phòng VIP 1 cùng 9 người Việt Nam khác với tổng số tiền hơn 141 triệu đồng. Chul dùng 17 triệu đồng để đánh bạc và bị thua hết.

Chiều ngày hôm sau, Chul quay lại Câu lạc bộ, cùng 7 người Việt Nam khác chơi bạc với tổng số tiền 81 triệu đồng. Lần này Chul thắng hơn 45 triệu đồng. Sau đó Chul trở thành khách quen của Câu lạc bộ khi nhiều lần tìm đến Lucas Palace để “say máu đỏ đen” dù đa phần ông ta bị thua bạc.

Những người ngoại quốc khác cũng thường lui tới Lucas Palace để đánh bạc phải kể đến Leem Dong Huyn (quốc tịch Hàn Quốc), Lee Yi Cheng (quốc tịch Trung Quốc), Harada Naoto (quốc tịch Nhật Bản), Tung Tzu Hsiang đến từ Đài Loan (Trung Quốc).

Cáo trạng xác định, từ tháng 3/2022- 15/10/2023, các đối tượng tổ chức đánh bạc đã thu lợi bất chính hơn 2,8 tỷ đồng. Trong đó Minh và Dũng hưởng lợi mỗi người 400 triệu đồng, số tiền còn lại các bị cáo khác được hưởng lợi.