Như VietNamNet đã đưa tin, VKSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 14 bị can trong vụ án Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa hối lộ và Cố ý làm lộ bí mật công tác.

Trong số các bị can có Nguyễn Năng Mạnh (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA), Đỗ Mạnh Hoàng (Giám đốc Công ty MediPhar) và Khúc Minh Vũ (Giám đốc Công ty Việt Đức).

Theo tài liệu truy tố, Công ty MediUSA có nhà máy sản xuất tại khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội. Vốn điều lệ của công ty này là 60 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông góp vốn theo tỉ lệ: Mạnh 70%, Hoàng 25% và Vũ 5%. Ba người này trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của công ty.

Để tổ chức hoạt động sản xuất, Mạnh và đồng phạm đã thực hiện nhiều hành vi sai phạm nhằm hợp thức hóa điều kiện pháp lý đối với 2 nhà máy của Công ty Mediphar, Công ty MediUSA và hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm.

Cụ thể, trong quá trình đề nghị Cục An toàn thực phẩm thẩm định, thẩm định lại, cấp Giấy chứng nhận GMP để nhà máy được hoạt động, sản xuất, ông Mạnh đã tác động, đưa tiền cho thành viên các đoàn thẩm định, kiểm tra.

Việc đưa tiền là để công ty được tạo điều kiện trong thẩm định, hậu kiểm và đánh giá kết quả khắc phục tồn tại trên hồ sơ, ảnh chụp do doanh nghiệp cung cấp mà không kiểm tra thực tế tại nhà máy.

Khi thực hiện thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm, các công ty Mediphar, MediUSA đã liên hệ, trao đổi và sử dụng Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm do Công ty TSL, Công ty Avatek cấp khống mà không gửi mẫu để kiểm nghiệm thực tế.

Từ năm 2020 - 4/2025, để giảm chi phí, tăng lợi nhuận và tăng tính cạnh tranh, nhóm bị can Mạnh, Hoàng, Vũ đã trao đổi, bàn bạc, thống nhất chỉ đạo nhân viên sản xuất các sản phẩm thực phẩm chức năng theo quy trình không đúng quy định, dẫn đến các sản phẩm không đạt chuẩn theo công bố, bị kết luận là hàng giả.

Sai phạm trong nghiên cứu, phát triển sản phẩm

Theo quy định, trước khi đăng ký công bố sản phẩm, cơ sở sản xuất phải thực hiện đầy đủ quy trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm. Trong đó, cơ sở phải xây dựng công thức, thử nghiệm sản xuất, đánh giá chất lượng, kiểm tra tính ổn định, hoàn thiện quy trình sản xuất, bảo đảm sản phẩm khi sản xuất hàng loạt phải đúng với công thức và chỉ tiêu chất lượng đã đăng ký.

Tuy nhiên, với mục đích sớm đưa sản phẩm ra thị trường, ông Mạnh và Vũ đã chỉ đạo cấp dưới dùng công thức các sản phẩm đã được cấp phép hoặc công thức tìm trên mạng của các sản phẩm đang lưu hành trên thị trường rồi chỉnh sửa, bổ sung thành phần, hàm lượng nhằm hoàn thiện hồ sơ đăng ký công bố cho sản phẩm mới mà bỏ qua bước nghiên cứu, thử nghiệm.

Sau khi xây dựng công thức trên hồ sơ theo cách trên, người phụ trách nghiên cứu phát triển sản phẩm của các công ty MediPhar, MediUSA xem xét, thẩm định đảm bảo sản xuất được và đủ điều kiện thì sẽ làm thủ tục đăng ký công bố sản phẩm mà không tổ chức thử nghiệm quy trình sản xuất, không đánh giá đầy đủ về công thức, chất lượng và độ ổn định của sản phẩm.

Khoảng cuối năm 2020, sau khi 2 nhà máy của hai công ty Mediphar, MediUSA đi vào hoạt động, ông Mạnh nhận thấy, nếu sản xuất theo đúng công thức đã đăng ký công bố thì chi phí cao, lợi nhuận thấp.

Do đó, nguyên Chủ tịch MediUSA chỉ đạo cấp dưới tính toán, làm lệnh để sản xuất theo hướng cắt giảm các thành phần trong chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, bớt hàm lượng thành phần nguyên liệu còn khoảng 80-90%.

Các thành phần trong chỉ tiêu chất lượng không chủ yếu cũng bị cắt giảm, bớt hàm lượng thành phần nguyên liệu còn khoảng 30%.

Theo cáo trạng, tổng doanh thu thực tế của hai công ty MediPhar, MediUSA thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 1.762 tỷ đồng.

Kết luận giám định cho thấy 88 sản phẩm là hàng giả; doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán các sản phẩm này là hơn 539 tỷ đồng. Các bị can Mạnh, Hoàng, Vũ đã thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng.