Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Cố ý làm lộ bí mật công tác xảy ra tại Công ty CP Dược phẩm liên danh MediPhar và các đơn vị, tổ chức liên quan.

CQĐT đề nghị truy tố 5 bị can về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; 3 bị can về tội Nhận hối lộ; 1 bị can về tội Cố ý làm lộ bí mật công tác.

Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Năng Mạnh (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, Giám đốc Công ty MegaPharco; Phó Giám đốc, sở hữu 70% cổ phần tại Công ty MediPhar; cổ đông sáng lập Công ty Hùng Phương) đã phạm vào các tội: Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Trong đó, bị can đã sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm với số lượng 88 sản phẩm thực phẩm chức năng giả, trị giá hơn 539 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng. Bị can còn vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại tài sản nhà nước số tiền hơn 143 tỷ đồng và đưa hối lộ hơn 4,5 tỷ đồng.

Ông Đỗ Mạnh Hoàng (Giám đốc Công ty MediPhar, sở hữu 25% cổ phần) bị cho là đã phạm vào tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, với số lượng 88 sản phẩm thực phẩm chức năng giả, trị giá hơn 539 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng.

Giám đốc Công ty MediPhar còn vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng với số tiền gây thiệt hại tài sản nhà nước được xác định là hơn 125 tỷ đồng.

Trong khi đó, bị can Khúc Minh Vũ (Giám đốc Công ty Việt Đức, sở hữu 5% cổ phần tại Công ty MediPhar) bị đề nghị truy tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

CQĐT cho rằng, ông Vũ sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm với số lượng 88 sản phẩm thực phẩm chức năng giả, trị giá hơn 539 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng. Bị can còn vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng với số tiền thiệt hại tài sản nhà nước hơn 125 tỷ đồng.

Trong vụ án này, ông Phạm Văn Thụ (Phó Giám đốc Công ty MediUSA (từ tháng 6/2022- 4/2025) bị xác định là người chịu trách nhiệm điều hành hoạt động sản xuất tại Công ty MediUSA. Bị can đã phạm tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm với số lượng 47 sản phẩm thực phẩm chức năng giả, trị giá hơn 253 tỷ đồng, giúp Mạnh, Hoàng và Vũ thu lợi bất chính hơn 126 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, các bị can Nguyễn Hữu Tuân (cựu Phó Trưởng phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan), Nguyễn Thế Việt (cựu Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan) và Phan Công Chiến (cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược) bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Riêng ông Nguyễn Danh Dũng (nguyên Cán bộ Phòng 4, Cục Cảnh sát môi trường) bị đề nghị truy tố về tội Cố ý làm lộ bí mật công tác, quy định tại khoản 1 Điều 361 BLHS.