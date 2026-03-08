Như VietNamNet đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Cố ý làm lộ bí mật công tác xảy ra tại Công ty CP Dược phẩm liên danh MediPhar và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Theo CQĐT, quy định tại Điều 7 và Điều 29 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 nêu rõ, điều kiện để sản xuất thực phẩm chức năng là nhà máy sản xuất phải được Cục An toàn thực phẩm (ATTP) Bộ Y tế thẩm định, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (Giấy chứng nhận GMP) với thời hạn 3 năm.

Ngoài ra, điều kiện để tiêu thụ thực phẩm chức năng trên thị trường là sản phẩm phải được Cục ATTP cấp phép công bố sản phẩm.

Để sản xuất và tiêu thụ thực phẩm chức năng giả trên thị trường, Nguyễn Năng Mạnh (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, Giám đốc Công ty MegaPharco; Phó Giám đốc, sở hữu 70% cổ phần tại Công ty MediPhar; cổ đông sáng lập Công ty Hùng Phương) cùng đồng phạm đã thống nhất chi tổng số 3,425 tỷ đồng tiền “lobby” cho lãnh đạo và nhân viên Cục ATTP trong việc thẩm định, hậu kiểm và cấp phép công bố sản phẩm.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2020 đến năm 2024, ông Mạnh cùng đồng phạm đã chi hơn 1 tỷ đồng cho Cục ATTP trong việc thẩm định, hậu kiểm và cấp 4 Giấy chứng nhận GMP cho Nhà máy MediPhar và MediUSA, để Đoàn thẩm định (do Cục ATTP chủ trì) ghi giảm số lỗi, hướng dẫn cách khắc phục, cho thời gian để khắc phục lỗi.

Quá trình khắc phục lỗi, Công ty MediUSA và Công ty MediPhar thực hiện qua loa, mang tính hình thức, đối phó, nhưng Cao Văn Trung (Phó Trưởng phòng Giám sát ngộ độc Cục ATTP, Trưởng Đoàn thẩm định) chỉ đánh giá báo cáo khắc phục tồn tại của 2 công ty trên hồ sơ và ảnh chụp do 2 công ty gửi, không kiểm tra tính xác thực.

Từ đó, ông Nguyễn Hùng Long (cựu Phó Cục trưởng Cục ATTP) đã ký 4 Giấy chứng nhận GMP cho Công MediUSA và Công ty MediPhar, tạo điều kiện cho 2 công ty này sản xuất thực phẩm giả với số lượng lớn.

Ông Nguyễn Thanh Phong bị dẫn giải vào phòng xét xử hồi tháng 1. Ảnh: Phạm Hải

Liên quan đến hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ trong việc cấp Giấy chứng nhận công bố sản phẩm, kết luận điều tra nêu rõ: Để hồ sơ xin cấp phép công bố sản phẩm không bị trả đi trả lại nhiều lần, gây khó khăn, kéo dài thời gian xin phép, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, ông Mạnh đã giao nhân viên gặp gỡ, trao đổi và thống nhất với chuyên viên Cục ATTP về việc doanh nghiệp sẽ chi cho Cục ATTP từ 9- 12 triệu đồng/hồ sơ xin Giấy chứng nhận công bố sản phẩm (tùy từng thời điểm).

Nhân viên của Cục ATTP đã báo cáo xin ý kiến cấp trên và được ông Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục ATTP) đồng ý. Theo đó, từ tháng 7/2018- 4/2025, nhân viên của ông Mạnh đã chi 2,36 tỷ đồng 10 cho nhân viên Cục ATTP trong việc xin cấp phép công bố 236/289 sản phẩm của 9/10 Công ty (gồm: MediPhar, MediUSA, Việt Đức, Việt Pháp, PharmaCist, MegaPhaco, VitaPharm, VinPhar và HadiPhar).

Số tiền 2,36 tỷ đồng nêu trên được chia cho ông Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Hùng Long (cựu Phó Cục trưởng) và các cán bộ khác của Cục ATTP.

Tháng 8/2025, CQĐT đã quyết định tách vụ án hình sự, tách hành vi nhận hối lộ của 6 bị can, trong đó có ông Phong và Long và các cá nhân liên quan. Bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử về tội Nhận hối lộ hồi tháng 1, ông Phong và Long lần lượt nhận mức án 20 và 12 năm tù.