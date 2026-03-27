Trong đó, các bị can Nguyễn Năng Mạnh (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA), Đỗ Mạnh Hoàng (Giám đốc Công ty MediPhar) và Khúc Minh Vũ (Giám đốc Công ty Việt Đức) bị truy tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Danh Dũng (nguyên cán bộ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường) bị truy tố về tội Cố ý làm lộ bí mật công tác.

Theo cáo trạng, từ năm 2016-2025, các bị can Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ, có vai trò là cổ đông, thành lập và trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Công ty MediPhar, Công ty MediUSA và các công ty thuộc hệ thống.

Các bị can đã lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức, điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức, có tính hệ thống, kéo dài, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu thành lập nhà máy, đăng ký công bố sản phẩm, đến sản xuất, phân phối và tiêu thụ thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả.

Các bị can còn chỉ đạo việc tiêu hủy chứng cứ, tài liệu để che giấu hành vi sai phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cáo buộc chỉ ra rằng, thông qua Công ty MediPhar, Công ty MediUSA và các công ty thuộc hệ thống, 3 bị can Mạnh, Hoàng, Vũ đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe với quy mô đặc biệt lớn. Việc sản xuất hàng giả được thực hiện tại 2 nhà máy của Công ty MediPhar, Công ty MediUSA.

Các bị can thực hiện chuỗi hành vi sai phạm có hệ thống từ khâu xin cấp phép để được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn GMP cho nhà máy hoạt động sản xuất; đưa tiền cho các đoàn thẩm định, kiểm tra để được tạo điều kiện thuận lợi; sai phạm trong việc nộp hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm, từ đó sản xuất số lượng sản phẩm đặc biệt lớn để phân phối, tiêu thụ trên hầu hết các tỉnh, thành.

Tổng doanh thu thực tế của Công ty MediPhar, MediUSA thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 1.762 tỷ đồng. Kết luận giám định xác định 88 sản phẩm là hàng giả; doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán các sản phẩm này là hơn 539 tỷ đồng.

Các bị can Mạnh, Hoàng, Vũ, thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng.

Gian lận thuế

Vẫn theo cáo trạng, quá trình hoạt động, từ năm 2021-2024, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính về thuế, bị can Mạnh, Hoàng và Vũ đã phân công nhiệm vụ, chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập và theo dõi, hạch toán thuế trên 2 hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm Fast.

Một hệ thống sổ sách kế toán kê khai nộp thuế chỉ theo dõi một phần doanh thu có hóa đơn, chứng từ; một hệ thống sổ sách kế toán nội bộ theo dõi doanh thu không có hóa đơn, chứng từ.

Cáo trạng xác định, tổng doanh thu thực tế của 4 công ty MediPhar, MediUSA, Hùng Phương và MegaLife là hơn 2.155 tỷ đồng; doanh thu kê khai thuế là hơn 363 tỷ đồng; doanh thu bỏ ngoài sổ sách là hơn 1.792 tỷ đồng; gây thiệt hại về thuế cho nhà nước hơn 304 tỷ đồng.

Trong đó, thiệt hại về thuế cho nhà nước sau khi trừ giá trị hàng giả là hơn 143 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Năng Mạnh còn thông qua các mối quan hệ để móc nối, liên hệ và đưa hối lộ cho các cá nhân là lãnh đạo, cán bộ thuộc các cơ quan nhà nước để thực hiện hành vi trái pháp luật theo yêu cầu, đề nghị của Mạnh.

Việc này nhằm tạo điều kiện trong việc thẩm định, kiểm tra nhà máy, thông quan hàng hóa, đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm, tiết lộ thông tin khi bị kiểm tra, qua đó sản xuất, buôn bán hàng giả hưởng lợi bất hợp pháp.