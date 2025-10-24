Cảnh trong "Mưa đỏ".

Mưa đỏ - phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử và Tử chiến trên không - tác phẩm vừa cán mốc 250 tỷ đồng sẽ được chiếu miễn phí phục vụ khán giả trong khuôn khổ Hội chợ Mùa thu 2025 tại tầng 3, sảnh 6 của Hội chợ diễn ra ở Nhà triển lãm Kim Quy, Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội.

Theo đó, Mưa đỏ sẽ có 3 suất chiếu lúc 9h, 13h45, 18h30 và 2 suất chiếu Tử chiến trên không vào 11h30, 16h15 hàng ngày từ 26/10 đến 4/11/2025.

Khán giả có thể đặt vé và nhận vé xem phim trực tiếp tại khu vực quầy vé và Drinks & Food hoặc đặt vé online qua hệ thống sẽ được cập nhật.

BTC cho biết sẽ có 1 số diễn viên phim Mưa đỏ sẽ có mặt tại phân khu điện ảnh để thăm quan sau đó dự khai mạc vào tối 25/10 để giao lưu với khán giả.

Mưa đỏ chính thức ra rạp từ 22/8/2025 và liên tục tạo nên những kỷ lục phòng vé chưa từng có. Tác phẩm của nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền nhanh chóng trở thành phim có doanh thu cao nhất 2025 và sau đó vượt phim Mai của Trấn Thành để trở thành phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Khi rời rạp ngày 28/9, Mưa đỏ đã cán mốc 714 tỷ đồng, theo thống kê của Box Office Vietnam. Theo nhà sản xuất, phim đã hút 8,1 triệu khán giả tới rạp.

Không gian 12 ngành công nghiệp văn hóa với chủ đề “Công nghiệp Văn hóa – Tinh hoa văn hóa Việt Nam” là điểm nhấn của Hội chợ Mùa thu 2025.

Trong đó, Không gian Điện ảnh được thiết kế như một không gian phản ánh toàn diện hoạt động của ngành điện ảnh Việt Nam từ sản xuất, phát hành đến các dịch vụ, sản phẩm sáng tạo gắn liền với hoạt động điện ảnh.