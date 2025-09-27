Hứa Vĩ Văn với tạo hình bác sĩ Lê trong "Mưa đỏ".

- Khán giả bất ngờ khi anh chỉ đóng vai phụ trong bom tấn "Mưa đỏ", thậm chí thời lượng còn ít hơn các diễn viên mới vào nghề, vậy còn trong "Đồi hành xác" vừa ra rạp, vai nhà báo của anh là nhân vật chính hay phụ?

Tôi không phân biệt vai chính hay phụ vì còn phụ thuộc vào kịch bản. Rõ ràng tôi không thể nào đóng tuổi 20 trong Tiểu đội 1 được. Với kịch bản Mưa đỏ - bộ phim kỷ niệm 80 năm Quốc khánh - tôi nghĩ bất kỳ diễn viên nào cũng sẽ tham gia. Dịp A80, chúng tôi thức trắng đêm 3-4 ngày liên tục không ngủ mà vẫn ra xếp hàng để đi diễu hành. Đó là tinh thần của người Việt Nam.

Với nghề diễn viên, ở lứa tuổi tôi vẫn còn làm nghề là điều may mắn rồi. Mình đã trải qua giai đoạn tuổi trẻ nên đến tuổi trung niên buộc phải theo quy luật trong công việc thôi. Các diễn viên cùng lứa tôi như Hồng Ánh, Thái Hoà ai cũng vậy.

Với Đồi hành xác, đạo diễn đã liên lạc và thuyết phục tôi tham gia phim suốt 3 năm nay. Anh Dũng nhẫn nại và điện thoại liên tục nhưng tôi chưa biết có thể tham gia không vì còn phụ thuộc vào lịch trình. Nếu phim quay quá lâu ở ngoài Bắc tôi không đi được vì còn vướng lịch ở TPHCM và có mẹ già phải chăm sóc. Với phim Mưa đỏ tôi đã đi quá lâu nên không thể tiếp tục ra Bắc đóng Đồi hành xác nữa.

Đợt đó tôi vừa tham gia Mưa đỏ và đang ở Hà Nội chấm thi cho LHP quốc tế Hà Nội. Đạo diễn gặp và nói vai diễn trong phim Đồi hành xác có thời lượng không nhiều và tôi có thể sắp xếp thời gian tham gia được. Vậy là tôi nhận lời.

Hứa Vĩ Văn vào vai nhà báo trong "Đồi hành xác" đang chiếu rạp.

- Nhưng vai diễn cũng phải có điểm gì thu hút để anh đồng ý?

Nhân vật của tôi là nhà báo và đóng vai trò là người dẫn chuyện. Vì sự tò mò của bản thân, anh ấy đi tìm hiểu nguyên nhân vì sao người mình thích lại mất tích, từ đó dẫn dắt câu chuyện để khán giả khám phá ai là hung thủ. Một trong những lý do nữa là tôi cũng ham vui. Đợt quay gần Tết mà tôi lại thích không khí lạnh, coi như mấy ngày quay là một chuyến đi chơi tới Ninh Bình, Thanh Hoá. Còn vai diễn này với tôi không có gì quá khó cả.

- Năm nay anh có 2 phim nối nhau ra rạp. "Mưa đỏ" là cú nổ lớn ở phòng vé Việt với doanh thu 700 tỷ và có cảm giác chưa bao giờ anh bận rộn như năm nay khi liên tục đi cinetour quảng bá phim mới?

Bản thân tôi và các diễn viên Mưa đỏ không ai đoán được phim thành công như vậy và ngay từ đầu chúng tôi cũng không có cinetour. Ngay cả tờ rơi chiếu phim ngoài rạp ban đầu cũng không có vì đây là phim của nhà nước nên chi phí chỉ còn chừng đó, tất cả đã dồn vào việc sản xuất. Ngay cả hôm ra mắt ở Hà Nội và Sài Gòn các diễn viên vừa phải chụp hình thảm đỏ vừa phải chạy đi đưa vé mời. Nếu như không có khán giả đi xem rồi về truyền miệng nhau thì Mưa đỏ không thể thành công như vậy.

Đến ngày thứ 10 công chiếu Mưa đỏ chúng tôi mới có cinetour theo yêu cầu của khán giả. Tất cả diễn viên Mưa đỏ không phải là ngôi sao, không có ai quá bận rộn. Bản thân tôi có tiếng lâu năm nhưng cũng ít hoạt động, không tham gia phim và gameshow nhiều.

Hứa Vĩ Văn đón nhận tình cảm của khán giả khi đi cinetour quảng bá phim "Mưa đỏ".

- Lúc đó anh có sốc?

Tôi sốc! Nhưng đi cinetour còn sốc hơn vì sự hâm mộ của khán giả. Tôi đã làm diễn viên 20 năm, đi rất nhiều cinetour nhưng chưa khi nào mà bị người hâm mộ quây kín lối đi ở rạp đến mức không bước đi nổi. Khán giả thậm chí còn đứng hát ca khúc Còn gì đẹp hơn ở rạp. Mọi thứ thật bất ngờ!

- Anh nói đã khóc khi đọc kịch bản, vậy có khoảnh khắc nào khiến Hứa Vĩ Văn thực sự rơi nước mắt vì hạnh phúc vì sự đón nhận của khán giả?

Tôi đã có niềm tin nhưng quá trình làm phim, kể cho mọi người nghe về Mưa đỏ, khen bộ phim nhưng không ai nghe, không ai tin. Với tôi, Mưa đỏ như cú lội ngược dòng. Trong khi các đồng nghiệp ở phía Nam bằng tuổi tôi thả cửa đóng phim thương mại, thoải mái chọn dự án làm còn tôi lại mất cảm xúc để làm nghề. Trước Mưa đỏ, tôi nghỉ đóng phim 2 năm vì cảm thấy cạn kiệt năng lượng sau dự án Đất rừng phương Nam.

- Vậy vì sao "Mưa đỏ" có thể kéo anh trở lại màn ảnh?

Trong khi mình đã chai lỳ cảm xúc với công việc vì lặp đi lặp lại và thiếu cảm xúc thì Mưa đỏ chính là động lực kéo tôi trở lại với nghề. Là diễn viên, cả cuộc đời diễn viên chưa chắc đã gặp Mưa đỏ thứ 2. Đóng phim này là vinh dự và tự hào của một diễn viên.

Hứa Vĩ Văn cùng Hoàng Long, Steven Nguyễn tại sự kiện A80.

Đóng phim không vì tiền, doanh thu 700 tỷ của "Mưa đỏ" không ai được nhận thêm 1 xu

- Thù lao đóng vai bác sĩ Lê của anh thế nào? Nhiều người nghĩ "Mưa đỏ" thu 700 tỷ chắc diễn viên giàu lắm!

Phim này cho dù bạn có là ngôi sao với thù lao cao chưa chắc đã được mời. Đóng Mưa đỏ là vinh dự, niềm tự hào. Phim làm bằng tiền nhà nước làm mà tiền nhà nước cũng là tiền của nhân dân. Mọi người tham gia bộ phim này giống như công dân Việt Nam đang làm nhiệm vụ.

Khi đóng Mưa đỏ, chúng tôi biết phim sẽ chiếu dịp 2/9. Nếu mọi thứ quy bằng tiền thì bạn có trả bao nhiêu tiền cũng không ai tham gia. Ai cũng có gia đình, có công việc riêng nhưng phải bỏ hết để đến Quảng Trị tập trung cho bộ phim suốt 81 ngày thì không thể quy mọi thứ ra vật chất được. Nếu ê-kíp tham gia mà lòng yêu nước không đong đầy thì không tham gia nổi bởi 81 ngày quay thì 60 ngày mưa, ai cũng chờ ông Trời xếp lịch để ra quay.

Mưa đỏ không phải phim thương mại, không có cổ đông bỏ tiền sản xuất phim vì làm bằng ngân sách nhà nước. Với phim này, khi ra rạp tiền thu được sẽ quay trở lại ngân sách nhà nước. Ngay cả đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên không ai được hưởng trong phần doanh thu đó.

- Gần 50 tuổi anh vẫn trẻ trung chắc phải có bí quyết nào để duy trì ngoại hình như hiện tại?

Chắc chắn có! Trước khi quay Mưa đỏ tôi già và mập. Tôi mở nhà hàng kinh doanh ăn uống rồi công việc tiếp khách hàng ngày nên bỏ bê vóc dáng. Nhờ Mưa đỏ, tôi ép mình vào chế độ tập luyện. Tôi ăn kiêng và sau phim vẫn giữ chế độ đó luôn. Đóng phim gần các bạn trẻ cho tôi nguồn năng lượng tích cực mà sớm bị mất trước đó.

Hứa Vĩ Văn U50 vẫn trẻ trung, phong độ.

- Anh có tập luyện nhiều không?

Trước đó tôi tập đều nhưng từ khi nhận kịch bản Mưa đỏ tôi duy trì chạy 45 phút, tập thể thao 30 phút mỗi ngày, tập cardio, kháng lực, bơi, giảm 80% tinh bột, giảm đường. Sau 3 tháng tôi xuống cân mạnh, từ lúc bắt đầu tới khi xong Mưa đỏ, tôi giảm 10kg từ 72 xuống 62kg.

- Anh phong độ, nổi tiếng nhưng kín tiếng về đời tư, gần như không ai biết cuộc sống riêng của Hứa Vĩ Văn thế nào!

Độ tuổi tôi, khán giả đã đi theo mình nửa đời người, cuộc sống mình sao họ đã thấy. Tôi không còn quá nhiều thời gian nên chỉ dành để cống hiến và chọn lựa cái gì mình thích, làm dự án đặc biệt và tự hào có thể đóng góp gì đó cho đất nước bằng nghề nghiệp của mình. Quay lại với nghề diễn, dù là phim gì tôi sẽ vẫn tiếp tục và giữ sự vui vẻ, hạnh phúc. Cuộc sống cá nhân còn liên quan đến gia đình và con cái nữa. Thôi đủ rồi! Mình đã bán cuộc đời cho nghệ thuật, nên chừa 50% cuộc đời còn lại cho bình yên.

Hứa Vĩ Văn trong "Đồi hành xác":