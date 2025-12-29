Ngày 29/12, Công an xã Đất Đỏ cho biết vừa phối hợp với chính quyền địa phương, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 3 (Chi cục Kiểm lâm TPHCM) tiếp nhận một cá thể chim hồng hoàng bay lạc vào nhà dân.

Chim hồng hoàng quý hiếm được anh Sáng phát hiện và bàn giao cho cơ quan chức năng. Ảnh: Quang Hưng

Tối 28/12, anh Nguyễn Sỹ Sáng (25 tuổi, trú khu phố Hòa Hội, xã Đất Đỏ), trong lúc tưới cây, bất ngờ nhìn thấy con chim màu đen, mỏ màu vàng bay vào bụi cây trước sân nhà. Anh Sáng lại gần kiểm tra thì con vật liên tục đập cánh. Đuổi nhưng nó không bay nên anh quyết định giữ lại.

Qua kiểm tra, con chim có sải cánh gần 1m, trọng lượng khoảng 3kg. Sau đó, anh Sáng bỏ con chim trên vào lồng gà và trình báo công an địa phương cùng các ngành chức năng để xử lý.

Đại diện Chi cục Kiểm lâm TPHCM cho biết, đây là chim hồng hoàng, tên khoa học là Buceros bicornis, thuộc nhóm IB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm.