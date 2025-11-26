Ba ngày qua, người dân ở thôn Đức Mỹ, xã Ngãi Giao (TPHCM) phát hiện một con khỉ lông xám, nặng khoảng 8kg, xuất hiện vào sáng sớm và chiều muộn trên địa bàn khu dân cư.

Khỉ thường leo trèo qua hàng rào, nhảy vào sân nhà lục lọi đồ đạc. Một số người bị khỉ cắn khi cố đuổi theo hoặc trêu chọc con vật.

Con khỉ xuất hiện tại một nhà dân. Clip: Người dân cung cấp

Theo người dân, trên cổ con khỉ có đeo dây xích nên nhiều khả năng bị sổng chuồng từ nhà dân.

Sự xuất hiện của con khỉ khiến nhiều người dân lo lắng. “Hôm qua nó vừa cắn người trong nhà tôi. Mấy ngày nay quậy phá, thoắt ẩn thoắt hiện. Mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý”, một người dân bức xúc nói.

Chiều 26/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Minh Tú - Chủ tịch UBND xã Ngãi Giao cho biết con khỉ trên sổng chuồng từ nhà dân. Chính quyền địa phương đang phối hợp với lực lượng chức năng xác định vị trí, tổ chức vây bắt và xử lý theo quy định.