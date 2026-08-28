Ngày 28/8, Công an phường Cái Răng (TP Cần Thơ) cho biết vừa bàn giao một cá thể công Ấn Độ (tên khoa học Pavo cristatus) cho Chi cục Phát triển nông thôn và Kiểm lâm TP Cần Thơ để chăm sóc, thực hiện các thủ tục tái thả về tự nhiên.

Chim công (hay còn được gọi là khổng tước) một loài chim quý thuộc họ Trĩ nổi tiếng với bộ lông lộng lẫy.

Trước đó, chiều 23/8, con chim công bất ngờ bay vào khu vực chuồng vịt của gia đình ông Tâm. Ban đầu, nghĩ đây là vật nuôi của ai đó bị bay lạc, ông Tâm chụp ảnh đăng lên mạng xã hội để tìm chủ nhân.

Sau đó, nhiều người liên hệ hỏi mua cá thể chim công này với giá khoảng 5 triệu đồng.

Ông Triệu Minh Tâm bàn giao cho Công an phường Cái Răng và Chi cục Phát triển nông thôn và Kiểm lâm TP Cần Thơ. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Tuy nhiên, nhớ lại các đợt tuyên truyền của công an địa phương về bảo vệ động vật hoang dã, ông Tâm thấy việc tự ý nuôi nhốt hoặc mua bán loài này là vi phạm pháp luật. Ông từ chối các lời đề nghị mua bán và chủ động mang chim công đến trụ sở Công an phường Cái Răng để bàn giao.

Chim công Ấn Độ là loài động vật hoang dã thuộc Phụ lục III Công ước CITES (Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp), cần được quản lý và bảo vệ nghiêm ngặt.

Công an phường Cái Răng khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật hoang dã đi lạc vào khu dân cư không tự ý bắt, nuôi nhốt hoặc mua bán mà cần báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định.