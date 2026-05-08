Khoảng 11h trưa 8/5, người dân và nhân viên văn phòng quanh khu vực đường Nguyễn Công Trứ (phường Sài Gòn, TPHCM) ngỡ ngàng phát hiện một con chim lớn với chiếc mỏ sừng vàng đậm, bộ lông đen pha sọc trắng đậu trên cành cây cao.

Con vật tỏ ra khá dạn dĩ, thường xuyên bay qua lại giữa các tán cây xanh và đậu trên các trụ đèn chiếu sáng.

Hình ảnh chim hồng hoàng xuất hiện giữa trung tâm TPHCM được người dân chụp lại. Ảnh: Vương Đạt

Sự xuất hiện của “vị khách lạ” giữa những tòa nhà cao tầng khiến nhiều người thích thú, liên tục dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc chiếc mỏ vàng rực thấp thoáng giữa vòm lá.

Do vị trí xuất hiện chỉ cách Thảo Cầm Viên Sài Gòn khoảng 3km, nhiều người đặt nghi vấn con chim này có thể bị sổng từ khu vực nuôi nhốt.

Sự xuất hiện của "vị khách lạ" giữa những tòa nhà cao tầng trung tâm TPHCM khiến nhiều người thích thú. Ảnh: Vương Đạt

Đại diện Chi cục Kiểm lâm TPHCM cho biết qua hình ảnh, đây là loài chim hồng hoàng, thuộc nhóm IB - danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, bị nghiêm cấm khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý săn bắt hoặc tiếp cận gây hoảng sợ cho chim. Trong trường hợp phát hiện cá thể này có dấu hiệu suy yếu hoặc gặp nguy hiểm, người dân cần thông báo ngay cho lực lượng chức năng để có biện pháp cứu hộ, xử lý phù hợp theo quy định bảo tồn.