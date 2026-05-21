Ngày 21/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Cường (SN 1977, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Cường. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 13/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phối hợp với Chi cục Kiểm lâm TPHCM, Viện Công nghệ tiên tiến và Công an xã Đông Thạnh kiểm tra một cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã tại ấp 113, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện chủ cơ sở là Nguyễn Thế Cường đang nuôi nhốt trái phép 46 cá thể động vật hoang dã, gồm 40 cá thể cầy vòi hương, 3 cá thể chim công màu xanh, 1 cá thể chim công màu trắng, 1 cá thể gà lôi hông tía và 1 cá thể chim trĩ.

Cá thể chim công thuộc nhóm IB - động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm - được phát hiện tại cơ sở của Nguyễn Thế Cường. Ảnh: CACC

Kết quả giám định xác định 3 cá thể công lục (Pavo muticus) là động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB - nhóm được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt, nghiêm cấm nuôi nhốt và buôn bán thương mại.

Ông Cường khai đã mua số chim công từ tháng 2/2021, thời điểm đó cơ quan kiểm lâm đã kiểm tra và lập bảng kê lâm sản. Tuy nhiên, ông không khai báo với Chi cục Kiểm lâm TPHCM theo quy định.

Đến ngày 30/11/2021, khi Nghị định 84/2021/NĐ-CP có hiệu lực, công lục được xếp vào nhóm IB, nghiêm cấm nuôi nhốt, buôn bán. Dù vậy, ông Cường vẫn tiếp tục nuôi số chim trên cho đến khi bị phát hiện.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguồn gốc số động vật hoang dã nói trên, đồng thời xác minh quy trình cấp giấy chứng nhận lâm sản của các cá nhân, đơn vị liên quan.