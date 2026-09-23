Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết cùng với việc sửa đổi, hoàn thiện quy định liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, dự thảo luật chỉ sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ chính sách.

Việc này nhằm đảm bảo tính thống nhất trong các quy định của Luật BHXH và tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan trong quá trình triển khai thực hiện.

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày tờ trình. Ảnh: Media QH

Cụ thể, dự thảo luật quy định theo hướng người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện. Dự thảo luật cũng bổ sung, sửa đổi quy định Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc tham gia BHXH bắt buộc đối với người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số trên cơ sở đề xuất của Chính phủ.

Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, đánh giá toàn diện trong quá trình xây dựng nghị quyết mới về chính sách tiền lương và BHXH để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bộ trưởng Nội vụ cho biết quy định trên nhằm đảm bảo lộ trình mở rộng độ bao phủ của chính sách BHXH phù hợp, khả thi đối với nhóm đối tượng là người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số.

Đáng chú ý, dự thảo luật đã sửa đổi khái niệm bảo hiểm hưu trí bổ sung theo hướng mở rộng, cho phép cá nhân được trực tiếp tham gia. Theo đó, dự thảo luật nêu bảo hiểm hưu trí bổ sung là loại hình bảo hiểm mang tính chất tự nguyện theo nguyên tắc thị trường, nhằm bổ sung cho chế độ hưu trí trong BHXH bắt buộc, có cơ chế tạo lập quỹ từ đóng góp của người sử dụng lao động, hoặc của người sử dụng lao động và người lao động, hay của người lao động.

Dự thảo luật cũng bổ sung quy định giao Chính phủ quy định chi tiết về hình thức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH “thông qua tài khoản người thụ hưởng”. Cũng theo dự kiến, Chính phủ được giao quy định chi tiết thời gian đóng BHXH tự nguyện để hưởng trợ cấp thai sản và quy định cụ thể nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện trợ cấp thai sản.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Media QH

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành về nguyên tắc với đề xuất của Chính phủ nhằm từng bước mở rộng diện tham gia, bảo đảm quyền an sinh xã hội và thực hiện mục tiêu của Nghị quyết số 28 của Trung ương.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra cho rằng quy định nhóm đối tượng “người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số” phải tham gia BHXH bắt buộc là rất rộng nên cần cân nhắc, đánh giá kỹ lưỡng.

Thường trực Ủy ban đề nghị Chính phủ xác định cụ thể đối tượng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc trên cơ sở phân tích, đánh giá đầy đủ cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn; đồng thời rà soát, sửa đổi để bảo đảm tính đồng bộ của pháp luật về lao động, việc làm và các lĩnh vực có liên quan.

Về bảo hiểm hưu trí bổ sung, theo ông Vinh, có ý kiến băn khoăn về việc bổ sung đối tượng chỉ gồm người lao động tham gia hình thức bảo hiểm này là chưa phù hợp với quan điểm của Luật BHXH năm 2024. Vì vậy, Chính phủ cần làm rõ đề xuất mở rộng đối tượng, quy định cơ chế kiểm soát việc quản lý, sử dụng quỹ và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan.