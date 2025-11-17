Sáng nay, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Liên quan chế độ, chính sách về tiền lương và phụ cấp, dự thảo nêu bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ được xếp lương từ bậc 2 của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng. Người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế thuộc lĩnh vực tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề ở mức 100%.

Người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề ở mức: 100% đối với khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, biển đảo; tối thiểu 70% đối với các trường hợp không thuộc các nhóm trên.

Đại biểu Trần Văn Lâm. Ảnh: Quốc hội

Đánh giá các đề xuất trên, đại biểu Trần Văn Lâm (Bắc Ninh) đề nghị làm rõ những trường hợp một người có được hưởng nhiều chế độ, chính sách hay không khi vừa làm chuyên môn, nhưng vừa ở khu vực vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đại biểu đặt vấn đề: "Những bác sĩ làm giải phẫu, pháp y, tâm thần ở những vùng này có được hưởng mức 200% hay không, hay sẽ được 30-50 hay 70% để khuyến khích? Bởi nếu không thì các bác sĩ giải phẫu, pháp y, tâm thần sẽ chạy hết về đồng bằng, song nếu áp mức 200% thì có phù hợp hay không, nên cần làm rõ nội dung này".

Về xử lý trụ sở dôi dư được ưu tiên cho y tế, giáo dục, ông Lâm cho biết cần có quy định phù hợp và chính sách đồng bộ để tránh tình trạng yêu cầu bố trí cho cả y tế hoặc cho cả giáo dục, ưu tiên lĩnh vực nào hơn.

Cán bộ, nhân viên y tế ở vùng khó khăn sẽ được hưởng chế độ ưu đãi cao nhất

Phát biểu giải trình sau đó, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, với cán bộ, nhân viên y tế cùng lúc được hưởng nhiều chế độ, chính sách, theo quy định lương thì những trường hợp này sẽ được chọn chế độ chính sách cao nhất.

Bà Lan phân tích, quy định hiện nay với cán bộ, nhân viên y tế ở vùng khó khăn được hưởng mức ưu đãi 70%, nếu nghị quyết được ban hành thì các đối tượng này sẽ được hưởng mức cao hơn là 100%, đảm bảo nguyên tắc được hưởng chế độ ưu đãi cao nhất.

Với các chính sách ưu đãi cho cán bộ y bác sĩ đặc thù, Bộ trưởng Y tế nêu rõ, đã có quy định cho các bác sĩ chuyên môn như bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng hàm mặt, người thường xuyên trực tiếp làm chuyên môn y tế thuộc lĩnh vực tâm thần pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh được hưởng mức cấp ưu đãi nghề 100%.

Bộ trưởng cho biết, đây là những trường hợp làm việc ở các bệnh viện, trong khi dự thảo nghị quyết quy định cho những trường hợp làm chuyên môn tại y tế cơ sở, trạm y tế xã là các chính sách và các chế độ ưu đãi tập trung cho các đối tượng này.

Về sắp xếp trụ sở dôi dư cho y tế và giáo dục, Bộ trưởng cho hay, việc lựa chọn sắp xếp sẽ do chính quyền địa phương quyết định trên cơ sở đánh giá mức độ nhu cầu, tạo thuận lợi cho cả giáo dục và y tế.

"Trong quá trình triển khai thực hiện, không lo y tế với giáo dục tranh nhau gì. Vừa qua bộ đã được tiếp nhận một vài trụ sở, phù hợp cả mục tiêu giáo dục và y tế. Đây là thẩm quyền quyết định của địa phương nên cho y tế cũng tốt, cho giáo dục cũng tốt, đều là phục vụ nhân dân cả", bà Lan nhấn mạnh.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: Quốc hội

Đại biểu Lê Thị Ngọc Linh (Cà Mau) đồng tình với dự thảo nghị quyết về việc ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí thông qua quỹ bảo hiểm y tế để thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho các đối tượng mà pháp luật chưa có quy định về nguồn kinh phí để thực hiện khám sức khỏe định kỳ.

Đại biểu đánh giá đây là chính sách nhân dân, phù hợp với định hướng chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân ngay từ sớm, từ cơ sở và giảm chi phí điều trị bệnh.

Tuy nhiên, nhiều người dân, cử tri rất quan tâm và đề nghị trong nghị quyết này bổ sung thêm đối tượng là người dân có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh nghèo, ví dụ như bệnh ung thư có thể được hưởng bảo hiểm y tế 100% để họ có điều kiện điều trị bệnh. Theo đại biểu, chính sách này rất lớn để giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh cũng như gia đình, bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế, góp phần ổn định xã hội và cũng phù hợp với quan điểm "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Đại biểu mong Bộ trưởng Y tế tham mưu thêm để kịp thời hỗ trợ y tế đối với các bệnh nhân nghèo, nhất là ung thư.

Tiếp thu đề xuất này, Bộ trưởng Đào Hồng Lan chia sẻ, dự thảo nghị quyết đã giao cho Chính phủ quy định đối tượng và mức hỗ trợ cụ thể để đảm bảo hỗ trợ người dân.

Những đối tượng đặc thù như người cao tuổi, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn (do bệnh tật gây ra), bà Lan khẳng định sẽ tiếp thu ý kiến của đại biểu và nghiên cứu hoàn thiện khi trình Chính phủ theo lộ trình phù hợp.