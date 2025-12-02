Chính quyền địa phương 2 cấp đang từng bước phát huy hiệu quả rõ rệt tại nhiều phường, xã, đặc biệt trong việc phục vụ người dân. Các Trung tâm Phục vụ hành chính công có lượng người dân đến giải quyết thủ tục khá đông nhưng quy trình tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý hồ sơ vẫn diễn ra thông suốt nhờ bố trí cán bộ túc trực hỗ trợ ngay từ cửa. Đây là bước chuyển quan trọng trong tư duy quản trị theo hướng phục vụ, giảm tầng nấc trung gian và tăng tính tự chủ cho cấp cơ sở.

(Nguồn: Cục Chuyển đổi số quốc gia)