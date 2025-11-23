Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký văn bản của Ban Chỉ đạo Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Ban Chỉ đạo, việc kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở cấp xã phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, có ý nghĩa trước mắt và lâu dài. Các địa phương được yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ khó khăn trong năm nay, theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Cán bộ chuyên môn ở cấp xã phải được bố trí đủ. Ảnh: Thạch Thảo.

Song song đó, các địa phương phải hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy, sắp xếp và thành lập mới các đơn vị sự nghiệp công lập ở cấp xã theo đúng chủ trương của Trung ương, bảo đảm phù hợp thực tiễn từng địa bàn.

Ban Chỉ đạo yêu cầu bổ sung, bố trí đủ cán bộ chuyên môn nhằm tăng cường năng lực quản lý và chất lượng phục vụ người dân. Cấp xã phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang quản trị, kiến tạo, phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo đời sống nhân dân.

Các biện pháp như tuyển dụng, điều động, luân chuyển hoặc ký hợp đồng lao động theo quy định cần được triển khai linh hoạt để tăng cường nhân lực có chuyên môn, đặc biệt trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng, tài chính, công nghệ thông tin, giáo dục, y tế…

Đồng thời, Ban Chỉ đạo lưu ý về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu cơ chế hỗ trợ phù hợp cho cán bộ phải di chuyển xa khi làm việc tại trung tâm hành chính mới trong những năm đầu.

Xử lý dứt điểm vướng mắc về phân cấp, phân quyền

Về cơ sở vật chất, trụ sở và tài sản công, Ban Chỉ đạo yêu cầu tiếp tục rà soát, thống kê, sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; cải tạo, mua sắm tài sản công theo quy định và hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cấp xã hoạt động.

Ban Chỉ đạo đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu khắc phục triệt để tình trạng thiếu trang thiết bị, phương tiện làm việc; nâng cấp đường truyền, tín hiệu kết nối; hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số để bảo đảm thông suốt giữa các cấp chính quyền.

Văn bản của Ban Chỉ đạo cũng nêu rõ yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc ở cấp xã liên quan đến phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền. Các nhiệm vụ đã được phân cấp cho cấp xã cần được tổ chức thực hiện theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, các tỉnh, thành phố phải có văn bản đề nghị bộ quản lý ngành xem xét, giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.

Đối với những nhiệm vụ trước đây thuộc cấp huyện nhưng đã được giao cho cấp xã, nếu xuất hiện khó khăn, UBND cấp tỉnh được giao chủ động và linh hoạt xử lý, phân công rõ trách nhiệm giữa các cơ quan liên quan; báo cáo bộ quản lý, cấp có thẩm quyền xem xét với trường hợp vượt thẩm quyền.

Ban Chỉ đạo yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sát sao, đầy đủ các nhiệm vụ được giao; tháo gỡ khó khăn nhằm tăng cường toàn diện năng lực cho cấp xã, bảo đảm đến hết năm 2025 không còn vướng mắc liên quan đến phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền.