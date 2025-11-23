Đề xuất toàn bộ thủ tục đất đai về một mối, cấp xã không còn giải quyết hồ sơ

Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TPHCM (Viện IEEr) vừa có kiến nghị gửi Thủ tướng, Bộ Nội vụ, Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc sắp xếp văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) cấp tỉnh. Theo đó, Viện IEEr đề xuất 2 phương án.

Phương án 1: Tách bạch chức năng kỹ thuật tài nguyên về VPĐKĐĐ cấp tỉnh quản lý và chức năng hành chính đất đai về cấp xã quản lý.

Phương án 2: Sắp xếp VPĐKĐĐ cấp tỉnh là đầu mối duy nhất tiếp nhận và xử lý tất cả các sự vụ liên quan đến tài nguyên và đất đai, kể cả cấp sổ lần đầu, nhằm thực hiện chính quyền cấp xã tinh gọn và hành chính hóa tốt hơn trong chính quyền địa phương hai cấp, có nghĩa cấp xã không giải quyết đầu việc liên quan đến tài nguyên và đất đai. Ngoại trừ các nhiệm vụ liên quan như giải phóng mặt bằng, giao thuê đất theo phân cấp, chuyển mục đích sử dụng đất theo địa bàn xã hoặc liên xã.

Thức trắng đêm giữ chỗ mua căn hộ 60m2 giá hơn 1 tỷ đồng ở Hà Nội

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, thời điểm tiếp nhận hồ sơ chính thức dự án nhà ở xã hội CT3 khu đô thị Kim Chung (xã Thiên Lộc) là ngày 17/11. Tuy nhiên, từ cuối giờ chiều 16/11, dòng người đã kéo đến khu vực nhận hồ sơ dự án tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao của xã Thiên Lộc để giữ chỗ. Nhiều người mang theo nước uống, đồ ăn, ghế gấp, chăn... sẵn sàng cho một đêm dài.

Hàng trăm người đã có mặt tại khu vực nhận hồ sơ dự án nhà ở xã hội CT3 khu đô thị Kim Chung chờ xuyên đêm để giữ chỗ nộp hồ sơ sáng 17/11. Ảnh: NVCC

Đến 23h, dòng người vẫn tiếp tục đổ về ngày một đông. Sau đó, mọi người truyền tay nhau tờ giấy để tự ghi thông tin cá nhân theo số thứ tự.

Đến khoảng 0h ngày 17/11, đại diện nhóm đứng trước cổng tiếp nhận hồ sơ để điểm danh theo danh sách tự lập từ tối 16/11. Nhiều người có mặt ở đây chia sẻ, họ mong muốn mua được nhà nên dù có thức trắng đêm cũng sẵn sàng chấp nhận.

Sở Xây dựng Hà Nội nói về nạn trục lợi chính sách nhà ở xã hội

Thị trường Hà Nội thời gian qua ghi nhận tín hiệu sôi động trở lại ở phân khúc nhà ở xã hội (NƠXH) khi hàng loạt dự án mới được mở bán, với mức giá dao động từ 18,4 đến 29,4 triệu đồng/m2.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Luyện Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, cho biết công tác kiểm soát minh bạch và chống trục lợi chính sách được Sở triển khai đồng bộ từ đầu năm. Sở đã ban hành văn bản hướng dẫn việc bán, cho thuê, thuê mua NƠXH, quán triệt các quy định và hướng dẫn người dân nộp hồ sơ đúng pháp luật.

Cùng với đó, Sở Xây dựng đề nghị Công an TP Hà Nội chỉ đạo công an cấp xã nơi có dự án rà soát, nắm bắt và xử lý các đối tượng môi giới lợi dụng nhận kê khai, nộp hồ sơ mua, thuê, thuê mua NƠXH trái quy định.

Giá căn hộ trung tâm TPHCM: 18 tỷ chỉ mua được căn 1 phòng ngủ

10 năm qua, giá căn hộ tại khu trung tâm TPHCM đã tăng gấp ba lần, giá bán sơ cấp hiện được ghi nhận ở mức 200-500 triệu đồng/m2. Thị trường cũng xuất hiện thông tin về các căn hộ siêu sang có giá gần 700 triệu đồng/m2.

Khảo sát của VietNamNet cho thấy, các chung cư có giá bán thuộc hạng đắt đỏ tại TPHCM tập trung tại 4 phường (quận 1 cũ).

Căn hộ tại khu trung tâm TPHCM có mức tăng giá rất cao trong những năm qua. Ảnh: Anh Phương

Căn hộ chung cư The MarQ, phường Tân Định bàn giao nhà đã vài năm nhưng đà tăng giá vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thời điểm mở bán, giá căn hộ tại đây dao động từ 140-150 triệu đồng/m2. Thời điểm dự án bàn giao nhà, giá bán tăng thêm từ 20-30 triệu đồng/m2.

Tương tự, các căn hộ tại chung cư Vinhomes Golden River cũng ghi nhận mức tăng giá rất cao. Tùy thời điểm, giá bán căn hộ ban đầu tại đây từ 70-150 triệu đồng/m2 nhưng hiện được giao dịch ở mức 180-250 triệu đồng/m2, thậm chí có căn chào bán tới 280 triệu đồng/m2.

Treo biển cho thuê, nhà mặt phố thời trang Chùa Bộc vẫn hơn 1 tỷ đồng/m2

Dù chưa đầy 1km, Chùa Bộc là một trong những tuyến phố kinh doanh thời trang sầm uất bậc nhất Hà Nội, nơi quy tụ nhiều thương hiệu nổi tiếng, từ các cửa hàng nhỏ lẻ đến các showroom cao cấp. Chùa Bộc còn là địa điểm đặt văn phòng của nhiều chi nhánh ngân hàng, cửa hàng công nghệ và các dịch vụ tiện ích khác.

Thời gian gần đây, hoạt động kinh doanh thời trang trên con phố này có dấu hiệu chững lại, một số cửa hàng đã phải đóng cửa. Theo ghi nhận, không ít mặt bằng kinh doanh tại đây đang được rao cho thuê nhưng ít người hỏi tới.

Tuy nhiên, chị Thanh (một nhân viên kinh doanh tại phố Chùa Bộc) cho hay, dù bỏ trống lâu nhưng giá thuê mặt bằng vẫn ở mức cao. Dòng tiền từ cho thuê mặt bằng tầng 1 thường dao động từ 80-170 triệu đồng/tháng, chủ nhà “ngồi không” cũng bỏ túi 1-2 tỷ đồng mỗi năm.