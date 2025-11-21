Chuyến thăm diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025) và năm đầu tiên triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược Việt Nam - Séc.

Chiều nay, tại Nhà Quốc hội, sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Thượng viện Séc Milos Vystrcil đã hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Thượng viện Séc Milos Vystrcil. Ảnh: Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil thay mặt Chính phủ Séc đã trao tặng số tiền tương đương 3,5 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định dù thế giới đã trải qua nhiều biến động sâu sắc nhưng quan hệ Việt Nam - Séc luôn được vun đắp và phát triển. Việt Nam luôn coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp với Séc - Đối tác chiến lược đầu tiên của Việt Nam tại Trung Đông Âu.

Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil bày tỏ sự vui mừng về chuyến thăm Việt Nam, ấn tượng về những thành tựu to lớn cũng như nền văn hóa và ẩm thực của Việt Nam. Ông hài lòng về sự thành công của hoạt động kết nối giữa đoàn doanh nghiệp Séc và Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm và cho biết Séc luôn mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Trong không khí hữu nghị, chân tình và cởi mở, hai lãnh đạo thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước; đánh giá cao những tiến triển trong quan hệ hai nước. Ảnh: Quốc hội

Quốc hội Séc ủng hộ và tiếp tục thúc đẩy các nước thành viên còn lại của EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

Hai lãnh đạo nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau, làm nền tảng để thúc đẩy và mở rộng hợp tác song phương.

Hai bên đánh giá thương mại - đầu tư là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ; hoan nghênh các dự án hợp tác giữa hai nước tại Việt Nam như nhà máy sản xuất ô tô Skoda và nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2 tại tỉnh Quảng Ninh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Thượng viện Séc tham quan phòng họp Diên Hồng của Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Quốc hội

Ảnh: Quốc hội

Hai lãnh đạo cũng tham quan khu khảo cổ dưới tòa nhà Quốc hội. Ảnh: Quốc hội

Hai bên nhất trí làm sâu sắc hơn nữa hợp tác thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, lao động, du lịch, năng lượng tái tạo, năng lượng hạt nhân, quốc phòng - an ninh, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, hợp tác địa phương...

Việt Nam và Séc khuyến khích các hãng hàng không hai bên nghiên cứu mở đường bay thẳng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Séc tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam hội nhập và ổn định cuộc sống; khẳng định cộng đồng là nhịp cầu nối sống động của tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Chủ tịch Thượng viện Séc khẳng định chính quyền và nhân dân Séc luôn ủng hộ, dành tình cảm yêu mến đặc biệt đối với cộng đồng người Việt Nam.

Chiều nay, tiếp Chủ tịch Thượng viện Séc Milos Vystrcil, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ những tình cảm chân thành, sự giúp đỡ, ủng hộ lẫn nhau trong khó khăn và sự tin cậy chính trị cao là những tài sản vô giá, nền tảng vững chắc để hai nước hướng tới một giai đoạn hợp tác mới, tận dụng mọi tiềm năng và thế mạnh để bổ trợ lẫn nhau, phục vụ mục tiêu phát triển của mỗi nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Thượng viện Séc Milos Vystrcil. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư cho rằng kim ngạch thương mại của hai nước ở mức 2 tỷ USD còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh cũng như quan hệ chính trị tốt đẹp.

Với nhiều mặt hàng nổi tiếng, không cạnh tranh lẫn nhau, hai bên cần tăng cường xúc tiến thương mại để nâng kim ngạch lên 5 tỷ USD. Hai nước cần thông qua thị trường của nhau để kết nối với thị trường châu Âu và Đông Nam Á nhằm tăng cường tự chủ chiến lược, đa dạng hóa thị trường, nguồn cung.

Tổng Bí thư mong muốn cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo hành lang pháp lý, tạo thuận lợi cho các nỗ lực thúc đẩy hợp tác.

Chủ tịch Thượng viện Séc Milos Vystrcil nhất trí cao với các định hướng hợp tác mà Tổng Bí thư nêu ra. Cá nhân ông và Thượng viện Séc sẽ nỗ lực phối hợp với Quốc hội Việt Nam, hỗ trợ Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương thúc đẩy hợp tác cùng có lợi.

Thượng viện Séc sẵn sàng vận động các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

Hai lãnh đạo thống nhất nhận định, bên cạnh nền tảng lịch sử quan hệ rất tốt đẹp, hai nước còn sở hữu những tài sản vô giá. Đó tình cảm chân thành, quý mến mà nhân dân hai nước dành cho nhau. Đó là việc cộng đồng người Việt tại Séc được công nhận là một dân tộc thiểu số. Hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư Việt Nam đã được đào tạo ở Séc và khoảng 300 nghìn người Việt Nam hiểu tiếng Séc.

Hai lãnh đạo cho rằng đây là những nhịp cầu quan trọng để kết nối hai dân tộc, hai thị trường, hai nền kinh tế và hai đất nước.

Trước đó, chiều 20/11, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Chủ tịch Thượng viện Séc.

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác với Séc - một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Thượng viện Séc Milos Vystrcil. Ảnh: P.H

Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil khẳng định Séc luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực Đông Nam Á.

Hai lãnh đạo đánh giá hai nước còn nhiều dư địa để nâng cao kim ngạch thương mại, thúc đẩy đầu tư và hợp tác nhiều lĩnh vực khác.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa - du lịch và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch nước đề nghị Séc ủng hộ Ủy ban châu Âu gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam.

Chủ tịch Thượng viện Séc đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt. Ông cho biết Quốc hội và chính quyền các cấp của Séc sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng.

Hai lãnh đạo cũng khẳng định Việt Nam và Séc tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại diễn đàn đa phương.