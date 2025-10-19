Tính đến hết năm 2024, tổng công suất điện mặt trời tại Pháp đạt 25 GW. Trong đó, hơn hai phần ba công suất lắp đặt mới trong năm đến từ các hệ thống điện mặt trời trên mái nhà.

Nguồn điện sạch này được hưởng nhiều ưu đãi, đặc biệt là mức giá bán điện lên lưới.

Tuy nhiên, Ủy ban Điều tiết Năng lượng Pháp mới đây bất ngờ công bố mức giá điện ưu đãi (FIT) mới cho các hệ thống điện mặt trời có công suất lên đến 100 kW, có hiệu lực đến ngày 1/1/2026. Theo đó, CRE quyết định giảm mạnh giá mua điện đối với các hệ thống điện mặt trời có công suất từ 10 kW đến 100 kW.

Một số khoản ưu đãi cho điện mặt trời ở Pháp bị cắt giảm. Ảnh: Tom Delanoe, Unsplash

Theo chính sách FIT mới, cơ chế giá điện tại Pháp được chia làm hai hình thức khác nhau:

Trường hợp tự tiêu thụ, chỉ bán phần điện dư lên lưới:

- Hệ thống ≤9 kW: giữ nguyên mức 0,04 euro/kWh (0,046 USD/kWh)

- Hệ thống từ 10 kW đến 100 kW: giá FIT mới là 0,0617 euro/kWh, giảm khoảng 15% so với quý trước

Trường hợp bán toàn bộ điện lên lưới:

- Hệ thống từ 9 kW đến 36 kW: giá FIT giảm 16%, còn 0,1049 euro/kWh

- Hệ thống từ 36 kW đến 100 kW: còn 0,0912 euro/kWh

Ngoài ra, các khoản khuyến khích cho hệ thống điện mặt trời từ 9-36 kW và từ 36-100 kW đã giảm 11%, xuống còn lần lượt 160 euro/kW và 80 euro/kW. Khoản hỗ trợ cho hệ thống đến công suất 9 kW vẫn giữ nguyên ở mức 80 euro/kW.

Cũng theo quyết định của CRE, lần đầu tiên, các hệ thống điện mặt trời có công suất từ 100 kW đến 500 kW bị loại khỏi chương trình FIT và sẽ phải tham gia cạnh tranh trong các gói thầu công khai.

Theo PV