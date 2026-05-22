Chị Nguyễn Thị L. dự kiến sinh con thứ 2 sau ngày 1/7/2026. Hiện nay có chính sách cho lao động nữ nghỉ thai sản 7 tháng khi sinh con thứ 2 từ ngày 1/7/2026, tuy nhiên chế độ chi trả tiền thai sản cho thời gian nghỉ vẫn là 6 tháng.

Chị L. thắc mắc liệu chế độ chi trả tiền bảo hiểm thai sản sắp tới có thay đổi không?

Trả lời vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, theo Luật Dân số 2025 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, tại điểm a khoản 1 Điều 14 quy định: Trường hợp sinh con thứ hai, lao động nữ được nghỉ thai sản 7 tháng; lao động nam được nghỉ 10 ngày làm việc khi vợ sinh con.

Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 29 của Luật cũng sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 139 Bộ luật Lao động theo hướng lao động nữ sinh con thứ hai được nghỉ thai sản trước và sau sinh tổng cộng 7 tháng, thời gian nghỉ trước sinh không quá 2 tháng.

Trường hợp sinh đôi trở lên, từ con thứ hai trở đi, người mẹ được nghỉ thêm mỗi con 1 tháng.

Tuy nhiên, BHXH Việt Nam cho biết, hiện Chính phủ chưa ban hành hướng dẫn cụ thể về điều kiện, thủ tục thực hiện quy định nghỉ thai sản 7 tháng đối với lao động nữ sinh con thứ hai cũng như chế độ nghỉ của lao động nam khi vợ sinh con.

Do đó, cơ quan BHXH chưa có căn cứ để triển khai thực hiện việc chi trả chế độ tương ứng với thời gian nghỉ thai sản mới.

Khi có hướng dẫn từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, BHXH Việt Nam sẽ tổ chức thực hiện thống nhất trên toàn quốc.

Cơ quan này cũng cho biết, trong quá trình triển khai chính sách, nếu phát sinh vướng mắc sẽ tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền để nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện quy định trong thời gian tới.