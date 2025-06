Tiết kiệm thời gian, chi phí thông qua thúc đẩy hạ tầng sạc

Từ ngày 29/5, các cá nhân và doanh nghiệp tại Anh không còn bắt buộc phải xin giấy phép quy hoạch khi muốn lắp đặt trạm sạc xe điện – một rào cản pháp lý đã tồn tại trong nhiều năm qua. Đây là một phần trong nỗ lực của Chính phủ Anh nhằm mở rộng hạ tầng xe điện, thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh và giảm phát thải khí nhà kính.

Cá nhân và doanh nghiệp tại Anh không còn bắt buộc phải xin giấy phép quy hoạch khi muốn lắp đặt trạm sạc xe điện. Ảnh: The Sun

Bộ trưởng Bộ Tương lai Đường bộ Anh (The Future of Roads Minister), bà Lilian Greenwood mới đây đã chia sẻ: "Việc cắt giảm thủ tục hành chính là bước đột phá giúp việc lắp đặt trạm sạc xe điện trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chính sách mới này sẽ giúp mỗi người dân tiết kiệm tới 1.100 bảng Anh mỗi năm, chủ yếu nhờ chi phí vận hành thấp hơn so với xe chạy xăng hoặc dầu diesel".

Theo The Sun, hiện nay, chi phí vận hành xe điện tại Anh chỉ khoảng 2 xu mỗi dặm (khoảng 440 đồng/km), một mức rất cạnh tranh. Thị trường xe điện tại Anh cũng đang mở rộng nhanh chóng với 29 mẫu xe điện mới giá dưới 30.000 bảng (1,05 tỷ đồng), 40% xe điện cũ có giá dưới 20.000 bảng (704 triệu đồng). Điều này tạo điều kiện lớn cho người dân tiếp cận xe điện.

Với sự phát triển của công nghệ pin, phạm vi hoạt động của xe ô tô điện ngày càng lớn hơn. Phần lớn xe mới có quãng đường di chuyển trên dưới 300 dặm (482km) cho mỗi lần sạc đầy, đảm bảo nhu cầu đi quãng đường tương đối xa của người dùng.

Chi phí vận hành xe điện tại Anh chỉ khoảng 2 xu mỗi dặm (khoảng 440 đồng/km). Ảnh: The Sun

Theo báo cáo mới nhất, Anh hiện có khoảng 80.000 điểm sạc xe điện, với trung bình 29 phút lại có thêm một trạm sạc mới. Riêng trong năm qua, 18.000 trạm sạc đã được triển khai tại bãi đỗ xe của các cơ quan và doanh nghiệp.

Chính phủ cũng đang duy trì chương trình hỗ trợ 350 bảng Anh (xấp xỉ 12,4 triệu đồng) cho những người thuê hoặc sở hữu căn hộ có chỗ đậu xe trên phố khi lắp đặt sạc tại nhà.

Ông Lewis Gardiner, Giám đốc điều hành của Osprey Charging Network - mạng lưới trạm sạc xe điện công cộng lớn và phát triển nhất ở Vương quốc Anh, bày tỏ hoan nghênh, đồng thời cho rằng chính sách mới sẽ mở toang cánh cửa để các doanh nghiệp và người dân được đầu tư trạm sạc, miễn là có thể bố trí được nơi đỗ xe và nguồn điện.

Đây là một thay đổi thiết thực và đáng hoan nghênh. Nó sẽ giúp tiết kiệm hàng tháng trời chậm trễ và giảm chi phí đáng kể trong việc làm thủ tục xin xây dựng các trạm sạc nhanh. Ông Lewis Gardiner, Giám đốc điều hành của Osprey Charging Network

Vẫn có những phản ứng trái chiều

Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy lạc quan với chính sách mới này của Chính phủ Anh. Trên mạng xã hội, một số tài xế bày tỏ lo ngại rằng việc tự do lắp đặt các trạm sạc có thể gây xáo trộn giao thông khu dân cư hoặc vượt quá khả năng chịu tải của hạ tầng điện.

“Trên phố tôi chỉ có 4 căn nhà. Nếu ai cũng lắp trạm sạc thì xe của tôi không còn đường quay đầu”, một cư dân tại London chia sẻ.

Trong khi đó, một người khác đặt dấu hỏi về hiệu quả lâu dài: “Cơ sở hạ tầng điện của chúng ta vẫn chưa đủ. Chưa kể nhiều nơi không có chỗ đậu xe cố định thì lấy đâu ra chỗ để lắp sạc?”

Nhiều người sở hữu xe điện có thể tự lắp đặt trạm sạc nhanh tại nhà mà không cần xin cấp phép. Ảnh: The Sun

Dù vậy, Chính phủ Anh vẫn kiên định với mục tiêu đưa nước này trở thành quốc gia dẫn đầu trong công nghiệp xanh, thông qua việc thúc đẩy người dân chuyển sang dùng xe điện, góp phần đạt mục tiêu trung hòa carbon và tạo thêm nhiều việc làm mới.

Chỉ tính riêng khoản đầu tư 1 tỷ bảng (35,5 nghìn tỷ đồng) vào nhà máy sản xuất xe điện tại Sunderland đã tạo ra hơn 1.000 việc làm mới. Ngoài ra, 150.000 việc làm khác trong ngành ô tô được tạo ra thông qua các hiệp định thương mại giữa Anh với Mỹ, Ấn Độ và Liên minh châu Âu.

Việc gỡ bỏ rào cản pháp lý cho thấy Chính phủ Anh đang hành động quyết liệt để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận xe điện, từ đó xây dựng một tương lai giao thông bền vững, thông minh và thân thiện với môi trường hơn.

(Theo The Sun)

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc cộng tác, gửi tin bài về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!