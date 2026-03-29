3 năm không tốn tiền: Tài xế biến chi phí thành lợi nhuận

Với nhiều tài xế công nghệ, mỗi ngày ra đường là một cuộc “cân não” nhằm giải bài toán doanh thu và chi phí. Không ít người từng rơi vào cảnh chạy nhiều nhưng tiền còn lại chẳng bao nhiêu khi giá xăng liên tục biến động.

Anh Nguyễn Văn Hùng, một tài xế từng chạy xe máy xăng tại Hà Nội, cho biết có thời điểm anh phải chi tới gần 100.000 đồng/ngày cho nhiên liệu. “Có hôm chạy cả ngày, trừ tiền xăng xong thấy rất nản, tiền cầm về tay chẳng còn được bao nhiêu”, anh bộc bạch.

Chính vì vậy, khi GSM công bố chính sách miễn phí thuê pin trong 3 năm (áp dụng cho tài xế đăng ký vận doanh độc quyền trên Xanh SM Bike đến 30/6), đồng thời miễn phí đổi pin không giới hạn đến 31/3/2029, anh Hùng và nhiều tài xế không khỏi bất ngờ. Theo anh, đây là chính sách hỗ trợ quá tốt, thôi thúc anh quyết tâm chuyển đổi.

Anh tính toán, nếu vận doanh bằng xe đổi pin Evo cho Xanh SM Platform, mức tiết kiệm trong 1 ngày nếu chạy hết 2 viên pin là 18.000 đồng (9.000 đồng/lần đổi pin). Tính cả khoản 300.000 đồng/tháng từ chính sách miễn phí thuê pin, tổng số tiền anh Hùng tiết kiệm được mỗi tháng vào khoảng 840.000 đồng. Sau 3 năm, số tiền anh tiết kiệm được có thể lên tới hơn 30 triệu đồng.

“Không cần tính toán phức tạp, cứ hiểu đơn giản là chạy 3 năm mà để ra được số tiền bằng một chiếc xe mới. Với tài xế dịch vụ, đây là khoản quá lớn”, anh chia sẻ.

Đồng tình với anh Hùng, chính sách mới của GSM đã gây “bão” trên nhiều diễn đàn mạng xã hội. Không ít tài xế gọi đây là bài toán kinh tế hiệu quả thấy ngay, khi phần chi phí trước đây bị “mất không” cho nhiên liệu giờ chuyển thành khoản thu nhập giữ lại. Ngoài ra, mức hỗ trợ dài hạn đủ để mua hẳn một chiếc xe mới trong bối cảnh khó khăn như hiện nay được nhiều tài xế đánh giá là “nhân văn” và đồng hành cùng tài xế.

“Chi phí vận hành bằng 0 rồi thì anh em chạy dịch vụ cứ thỏa sức chạy và “bào”. Xe vận hành tốt, thiết kế đẹp, quá thuận lợi để chuyển đổi sang xe đổi pin rồi”, reviewer Tom Chu True nhận xét về chính sách mới của GSM.

Động lực chuyển đổi xanh tự nhiên cho cộng đồng tài xế dịch vụ

Bên cạnh việc tiết kiệm chi phí năng lượng, với nhiều tài xế, cơ hội thu nhập còn được “nhân đôi, nhân ba” nhờ chính sách chia sẻ doanh thu vượt trội của GSM. Cụ thể, tài xế có thể nhận tới 90% doanh thu trong năm đầu và 85% trong các năm tiếp theo - mức cao hơn hẳn mặt bằng chung trên thị trường.

Anh Trần Minh Tuấn, tài xế Xanh SM Bike tại TP.HCM, cho biết tỷ lệ chia sẻ này khiến thu nhập thực tế của anh cải thiện rõ rệt. “Trước đây chạy nền tảng khác, thu nhập bị chia khá nhiều, phần thuộc về mình chỉ còn khoảng 70%, chưa kể các khoản giảm trừ. Còn ở đây, tỷ lệ cao nên tiền về tay nhiều hơn, cảm giác công sức bỏ ra được trả xứng đáng”, anh nói.

Anh Tuấn cũng đánh giá cao mô hình đổi pin vì giúp tối ưu hiệu suất vận hành - yếu tố theo anh ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng kiếm tiền mỗi ngày. Với cơ chế đổi pin nhanh, tài xế không phải chờ đợi sạc điện. Chỉ trong khoảng 1 phút, xe đã sẵn sàng tiếp tục hành trình. Với anh, đây là khoảng thời gian quá lý tưởng, nhanh hơn đổ xăng rất nhiều, đặc biệt là trong khung giờ cao điểm.

Theo giới chuyên gia, tổng hòa các chính sách này đang tạo ra tác động kép: hỗ trợ trực tiếp cho tài xế và thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh trong nhóm vận tải hai bánh.

“Người lao động sẽ tự lựa chọn phương án tối ưu cho mình mà không cần các biện pháp hành chính, tạo ra một làn sóng chuyển đổi xanh tự nhiên trên diện rộng. Đây là cách tiếp cận hiệu quả và bền vững, đặc biệt trong điều kiện giá xăng dầu có nhiều biến động mạnh như hiện tại”, một chuyên gia trong lĩnh vực giao thông nhận định.

Để tạo điều kiện chuyển đổi xanh cho các tài xế, GSM triển khai chương trình “Vào Xanh, Tặng Xe” từ nay đến hết ngày 30/04/2026, cho phép tài xế nhận xe ngay để vận doanh mà chưa cần trả hết chi phí mua xe. Tài xế chỉ cần đặt cọc 3 triệu đồng và trả hàng tháng từ 1,5 triệu đồng đối với xe VinFast Evo và từ 1,7 triệu đồng đối với xe VinFast Feliz II là có thể sở hữu xe. Ngoài ra, tài xế Xanh SM Bike còn được hỗ trợ trọn gói chi phí và thủ tục liên quan đến việc đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm, bảo trì, bảo dưỡng và trang bị thiết bị định vị cho xe, ngoài ra còn được miễn cọc ký quỹ, miễn lý lịch tư pháp và thưởng gia nhập lên tới 500.000 đồng.

(Nguồn: GSM)