Tài xế chật vật bài toán chi phí, chạy chừng mực vì sợ... lỗ

Ghi nhận của VietNamNet trong những ngày qua, không khí ảm đạm bao trùm nhiều điểm tập kết của giới tài xế xe công nghệ tại Hà Nội. Giá xăng vọt lên mức cao đã trực tiếp bào mòn thu nhập của những người làm nghề dịch vụ vận chuyển hành khách. Nếu trước đây, chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 25-30% tổng doanh thu trong ngày thì nay con số này đã đội lên mức 40-50%.

Không ít tài xế xe công nghệ cho biết không muốn nhận cuộc ngắn vì cước phí không bù đắp nổi cho giá xăng tăng cao. Ảnh: Ngô Minh

Anh Trần Khánh Tú, một tài xế GrabCar cho biết: "Đi đổ xăng cho ô tô tuy không vất vả như xe máy nhưng chạy cuốc ngắn trong giờ cao điểm kẹt xe, tiền xăng đốt hết nửa tiền cước, trừ hơn 25% chiết khấu cho hãng là coi như tài xế chạy không công. Nhiều anh em trong đội của tôi miễn cưỡng phải chọn cách tắt app vào giờ kẹt xe, hoặc nằm nhà chờ qua bão giá vì chạy ráng cũng không còn đồng lời nào mang về cho gia đình."

Trong khi đó, anh Đào Văn Luân, một tài xế BeBike than thở: "Đứng cả tiếng mới đổ được đầy bình xăng, mở app nhận được cuốc xe 14.000 đồng mà giờ phải chạy hơn 2km để đón khách. Cước phí thấp, giá xăng cao nên thực tế thu về không được bao nhiêu, còn không đón thì bị phạt vì hủy chuyến nếu quá 3 lần/ngày."

Nhiều tài xế mệt mỏi khi phải xếp hàng chờ đợi mua xăng cả tiếng đồng hồ khi cuốc xe "nổ chuyến" ngay gần. Ảnh: Ngô Minh

Chị Nguyễn Vũ Thư, một nữ tài xế GrabFood khác cùng đổ xăng với anh Luân kể lại với tâm trạng mệt mỏi: "Tối qua, tôi ra cây xăng lúc 22 giờ mà thấy hàng dài người đứng xếp hàng nên đành về nhà. Sáng nay dậy từ 5 giờ để đi đổ xăng, lượng người mua có giảm nhưng vẫn phải xếp hàng 45 phút mới đổ được".

"Vất vả chạy xe giao đồ trong thời buổi xăng tăng chóng mặt mà giá cước hãng báo với khách vẫn không đổi. Nếu tình hình xăng dầu cứ tiếp tục tăng thế này sẽ đẩy nhiều tài xế như tôi vào tình cảnh thu không đủ bù chi, chưa kể sẽ mất một lượng khách vào các hãng xe công nghệ sử dụng điện khi họ không bị ảnh hưởng bởi giá xăng dầu", chị Thư nói thêm.

Các hãng xe công nghệ "bơm oxy" cho tài xế bằng gói hỗ trợ

Biến động nhiên liệu những ngày qua đã đặt các hãng xe công nghệ vào thế "tiến thoái lưỡng nan" giữa việc bảo vệ thu nhập cho tài xế và giữ chân khách hàng.

Việc tăng giá cước ngay lập tức sẽ khiến người dùng quay lưng hoặc chuyển sang sử dụng dịch vụ xe điện có chi phí thấp hơn. Tuy nhiên, nhờ sự linh hoạt của mô hình nền tảng số, các hãng xe công nghệ vẫn kịp đưa ra những phản ứng tức thời.

Be Group hỗ trợ các tài xế xe xăng lên tới 800.000 đồng trong tháng 3. Ảnh: Ngô Minh

Đáng chú ý nhất, Be Group là hãng xe công nghệ đầu tiên hỗ trợ phí nhiên liệu cho tài xế. Đại diện của Be Group cho biết ngay sau đợt công bố tăng giá xăng dầu mạnh trong ngày 7/3, hãng chưa thay đổi cơ cấu giá dịch vụ nhưng đã lập tức triển khai chương trình hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho tài xế đối tác trên toàn quốc trong vòng 48 giờ.

Mức hỗ trợ áp dụng từ ngày 9-31/3 có thể lên tới 800.000 đồng, được điều chỉnh phù hợp theo loại xe và mức độ hoạt động của từng tài xế.

"Trong bối cảnh diễn biến thị trường nhiên liệu còn phức tạp, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát và linh hoạt điều chỉnh các chương trình hỗ trợ phù hợp với thực tế, nhằm duy trì sự cân bằng bền vững giữa thu nhập của tài xế, chi phí di chuyển của hành khách và sự ổn định lâu dài của nền tảng", đại diện Be Group nhấn mạnh.

Trong khi đó, Grab Việt Nam cũng triển khai chương trình thưởng doanh thu nhằm chia sẻ áp lực chi phí với đối tác tài xế sử dụng xe xăng, nhưng chỉ thực hiện trong ngắn hạn 1 tuần, từ ngày 11-17/3. Chương trình được áp dụng song song với các chính sách hiện hành.

Cùng với Be Group, Grab Việt Nam cũng đưa ra chính sách hỗ trợ tài xề bằng nhiều thức. Ảnh: Ngô Minh

Cụ thể, đối với tài xế 4 bánh, mức thưởng lên tới 7% doanh thu/tuần tại 2 thành phố lớn là TPHCM và Hà Nội, thưởng tối đa 5% doanh thu/tuần tại các địa phương khác. Với tài xế 2 bánh, mức thưởng đạt 135.000 đồng/tuần tại TPHCM và Hà Nội, thưởng 104.000 đồng/tuần ở các tỉnh, thành còn lại.

Đồng thời, Grab Việt Nam cũng hỗ trợ tài xế chuyển sang xe điện để tiết kiệm nhiên liệu và triển khai thêm các tính năng nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng cơ hội tăng thu nhập cho các tài xế.

Đại diện của Grab Việt Nam khẳng định các hỗ trợ này được tài trợ từ ngân sách của hãng và sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến giá xăng, dầu, bảo đảm cân bằng lợi ích giữa tài xế và người dùng.

Hiện tại, biến động giá xăng dầu vẫn đang là một bài toán nan giải cho ngành vận tải. Việc các hãng xe công nghệ kịp thời tung "phao cứu sinh" không chỉ là biện pháp hỗ trợ tài chính thiết thực, mà còn là liều thuốc tinh thần giúp hàng vạn tài xế vững tay lái, vượt qua giai đoạn khó khăn.

