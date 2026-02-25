Tối 24/2, tài khoản N.T.Đ đăng bài trên mạng xã hội phản ánh việc một người bạn quốc tịch Mỹ của anh bị tài xế xe ôm thu 1 triệu đồng cho quãng đường khoảng 7km, di chuyển từ Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (đường Nguyễn Văn Huyên, phường Quan Hoa) tới một quán ăn trên phố Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm.

Bài viết nhanh chóng gây chú ý, thu hút bình luận từ người dùng mạng xã hội.

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, vị khách Mỹ này tên Clarissa Schauer (38 tuổi, quốc tịch Mỹ), tới Việt Nam du lịch từ trước Tết Nguyên đán. Đây là lần thứ 2 chị đến Việt Nam.

Những ngày trước đó, Clarissa lưu trú tại nhà người bạn tên Kim Dung (Nội Bài, Hà Nội) và được chị Dung trực tiếp đưa đi tham quan thành phố. Ngày 24/2, 1 ngày trước khi rời Hà Nội, chị Clarissa muốn tự khám phá nên quyết định di chuyển một mình. Trước đó, chị thường sử dụng dịch vụ xe ôm công nghệ.

Khoảng 17h cùng ngày, khi rời Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, nữ du khách thấy một người đàn ông chạy xe ôm, đội mũ giống tài xế xe công nghệ. Do đã có nhiều trải nghiệm tích cực với loại hình dịch vụ này tại Hà Nội, chị không ngần ngại thuê người này chở tới khu vực Tràng Tiền.

Tổng quãng thời gian di chuyển khoảng 40-45 phút. Nữ du khách cho biết, dù được thông báo chính xác về điểm đến, tài xế này liên tục dừng tại các địa điểm không có trong lịch trình.

Người này đưa Clarissa tới khu phố đường tàu và nhờ một phụ nữ chụp ảnh cho cả hai. Sau đó, chị tiếp tục bị chở tới một đài tưởng niệm khác. Phải đến lúc này, nữ du khách mới mở Google Maps để kiểm tra và nhắc lại tài xế về điểm đến ban đầu.

Clarissa và tài xế chụp ảnh ở phố đường tàu. Ảnh: NVCC

Khi tới nơi, tài xế thông báo cuốc xe có giá 500.000 đồng. Ngay sau đó, thấy trong ví Clarissa còn tiền nên tài xế đổi ý, đòi 1 triệu đồng. Dù biết bị lừa, nữ du khách vì quá sợ hãi nên trả tiền để tránh rắc rối.

Sau đó, cô gọi điện cho người bạn tại Việt Nam. "Cô ấy bàng hoàng và thất vọng. Cô ấy chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy", chị Kim Dung cho biết. Chị Dung và chồng lập tức có mặt trấn an Clarissa và đưa cô đến công an phường Hoàn Kiếm trình báo sự việc.

Sáng 25/2, lãnh đạo phường Hoàn Kiếm xác nhận đã tiếp nhận đơn trình báo, đang xác minh sự việc, tìm tài xế xe ôm chở nữ du khách Mỹ.