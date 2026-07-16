Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 05/2026/TT-NHNN quy định hạn mức chi trả tiền bảo hiểm của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Theo thông tư, số tiền tối đa Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chi trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi (gồm cả tiền gốc và tiền lãi) của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm là 350 triệu đồng.

Thông tư số 05 có hiệu lực từ ngày 13/7/2026.

Như vậy, số tiền tối đa Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trả cho tất cả các khoản tiền gửi của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi đã tăng từ 125 triệu đồng lên mức tối đa 350 triệu đồng, tương đương mức tăng 180% so với quy định cũ.

Bảo hiểm tiền gửi là cơ chế hoàn trả tiền gửi cho cá nhân trong một hạn mức nhất định. Khi ngân hàng nhận tiền gửi mất khả năng thanh toán, Bảo hiểm tiền gửi có nghĩa vụ thanh toán số tiền bảo hiểm này cho người gửi tiền.

Theo quy định hiện hành, các tổ chức nhận tiền gửi của cá nhân phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, ngoại trừ Ngân hàng Chính sách Xã hội.