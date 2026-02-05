Sau hơn hai tuần khẩn trương thi công, cải tạo chợ Bến Thành (phường Bến Thành, TPHCM), công trình đã cơ bản hoàn thành. Phần mái ngói đỏ được lợp, quảng trường phía trước chợ cũng đã được trang trí, chỉnh trang.

Chị Trần Nguyễn Phương Hồng đang check-in tại đây cho biết, chợ Bến Thành trông nổi bật hơn hẳn. Khu vực quảng trường phía trước thoáng đãng, tạo cảm giác thích thú cho người đến tham quan.

Nhiều người thích thú với những chiếc thuyền được bố trí trước quảng trường, góp phần tạo nên một không gian đẹp.

Không chỉ các bạn trẻ mà nhiều người lớn cũng tìm đến để ghi lại những khoảnh khắc đẹp, đồng thời chứng kiến sự thay đổi của chợ Bến Thành.

Nhiều du khách nước ngoài khi đi ngang qua đã bày tỏ sự thích thú trước diện mạo mới, màu sắc tươi sáng của chợ Bến Thành sau khi được tân trang.

Điều gây ấn tượng với du khách Nguyễn Thị Thùy Linh là màu sắc và các họa tiết hình sóng tại khu vực quảng trường phía trước.

Theo đơn vị thi công, họa tiết sóng nước được lựa chọn dựa trên dấu ấn văn hóa, lịch sử đặc trưng của Nam Bộ, gắn liền với hệ thống kênh rạch, khi khu vực chợ Bến Thành xưa từng nằm ven sông Bến Nghé. Các chi tiết này được đưa vào không gian quảng trường phía trước chợ nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan, đồng thời gợi nhắc quá khứ trong tổng thể đô thị hiện đại.

Không chỉ khu vực quảng trường phía trước, xung quanh chợ Bến Thành cũng được trang trí nhiều tiểu cảnh, tạo không gian để người dân và du khách du xuân.

Chợ Bến Thành được khởi công xây dựng vào năm 1912 và hoàn thành vào cuối tháng 3/1914, với tổng diện tích khoảng 13.000m². Công trình nằm tại giao điểm các tuyến đường Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Lê Thánh Tôn và Công trường Quách Thị Trang, đồng thời là một trong những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng, gắn liền với lịch sử phát triển của TPHCM.

Trước đó, nhằm chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026, UBND TPHCM đã chấp thuận tổ chức thi công chỉnh trang 7 tuyến đường, nút giao và công trình công cộng. Các hạng mục gồm quảng trường trước chợ Bến Thành, vòng xoay Ngã 6 Phù Đổng, hồ Con Rùa cùng các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi và Hai Bà Trưng.