Sau gần hai tuần chỉnh trang, chợ Bến Thành cùng quảng trường phía trước khoác lên mình diện mạo mới, thu hút sự chú ý của người dân và du khách.

Điểm nhấn là các mảng họa tiết lớn hình sóng nước được sơn trên quảng trường, tạo nét khác lạ cho không gian vốn quen thuộc ở trung tâm TPHCM.

Họa tiết sóng nước gợi nhắc đặc trưng sông nước Nam Bộ và lịch sử chợ Bến Thành từng nằm bên bờ sông Bến Nghé, đồng thời tạo điểm nhấn cảnh quan cho không gian đô thị hiện đại. Trên nền “sóng nước”, các thuyền hoa rực rỡ trở nên nổi bật.

Toàn bộ mái chợ Bến Thành được sơn mới màu đỏ, các mảng tường sơn gam màu vàng truyền thống kèm các đường chỉ màu trắng, khiến chiếc đồng hồ biểu tượng tại cửa chính thêm nổi bật.

Bên ngoài chợ, các hạng mục cuối đang được thi công hoàn thiện, nhiều tiểu cảnh Tết 2026 được dựng lên phục vụ người dân và du khách.

Khu vực chợ Bến Thành trước khi được chỉnh trang (trái) và diện mạo hiện tại.

Cách đó khoảng 1,6km, Hồ Con Rùa (phường Xuân Hòa) cũng được sơn mới gần như toàn bộ. Các lối đi, bậc thang và thành hồ được phủ ba tông màu chính là vàng nhạt, trắng và xanh ngọc.

Công trình Hồ Con Rùa trước khi được chỉnh trang (trái) và diện mạo hiện tại.

Nhìn từ trên cao, các lối đi xoắn ốc quanh hồ nổi bật với lớp sơn trắng đục, thay cho bề mặt đá mài trước đây. Phần lan can và bậc thềm được phối màu đồng bộ, tạo cảm giác mới lạ cho không gian quen thuộc của người dân thành phố.



Đài bê tông trung tâm Hồ Con Rùa cao 34m được sơn màu trắng, phần đài sen phía trên phủ màu vàng nhạt. Theo đơn vị thi công, sau khi hoàn tất việc sơn mới, khu vực này sẽ được bổ sung hệ thống đèn LED và tiểu cảnh hoa.

Tiểu cảnh mai vàng được bố trí quanh hồ, tạo không khí Tết rực rỡ.

Theo UBND TPHCM, việc chỉnh trang các không gian công cộng gắn với lịch sử hình thành đô thị được thực hiện theo hướng cải thiện cảnh quan, tăng tính nhận diện nhưng vẫn giữ những giá trị biểu tượng.

Dự kiến công việc sẽ hoàn tất trước ngày 10/2 (tức 23 tháng Chạp), phục vụ người dân và du khách trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Dừng xe ngắm Hồ Con Rùa, ông Đặng Chế Thanh (phường Tân Định) hào hứng chia sẻ: “Thường xuyên đi qua khu vực này, đây là lần đầu tiên tôi thấy công trình được trùng tu toàn diện và đẹp như vậy”.