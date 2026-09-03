Cuối năm ngoái, anh Nguyễn Hữu Khải (Hoàng Liệt, Hà Nội) lên kế hoạch chuyển từ căn hộ tại chung cư Linh Đàm sang một dự án khác trong cùng khu vực. Thời điểm đó, một số căn hộ phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của gia đình anh được chủ nhà chào bán từ 95-100 triệu đồng/m2.

Theo tính toán, nếu bán căn hộ đang sinh sống, anh Khải có thể thu về khoảng 3 tỷ đồng và phải vay thêm gần 2 tỷ đồng để mua căn hộ mới. Nhận thấy khoản vay quá lớn so với khả năng tài chính, anh quyết định tạm dừng kế hoạch, chờ thị trường hạ nhiệt.

Đến nay, giá những căn hộ anh Khải từng tìm hiểu đã giảm xuống còn khoảng 85 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, giá căn hộ mà gia đình anh đang sở hữu còn giảm mạnh hơn.

Nếu bán căn hộ ở thời điểm hiện tại, số tiền thu về chỉ còn hơn 2 tỷ đồng. Nguyên nhân do dự án chưa có sổ đỏ và từng xuất hiện thông tin liên quan đến việc thu hồi. Vì vậy, khoản tiền phải bù thêm để đổi nhà gần như không được thu hẹp.

“Tôi vẫn đang mắc kẹt, chưa thể chuyển sang căn hộ mới. Giá nhà đã giảm nhưng tài sản của mình cũng giảm theo. Hiện lãi suất vay bất động sản tăng mạnh nên tôi không dám liều vay ngân hàng”, anh Khải cho biết. Nếu vay thêm gần 2 tỷ đồng như dự tính trước đây, áp lực trả nợ sẽ rất lớn.

Giá chung cư giảm so với cuối năm ngoái. Ảnh: Thạch Thảo

Tương tự, anh Lưu Quang Anh (Hà Đông, Hà Nội) cũng chưa mua được căn hộ mặc dù đã lên kế hoạch từ giữa năm ngoái.

Giá chung cư tuy giảm nhưng mảnh đất ở quê anh không thể bán được. Giá mảnh đất này đã giảm xuống còn khoảng 40 triệu đồng/m2 vẫn chưa có khách hỏi mua. Việc bán đất tại quê hiện khá khó khăn, nhất là ở những khu vực không phải trung tâm hành chính mới.

Anh Quang Anh nhận xét, dù thị trường chung cư không còn nóng như năm ngoái nhưng giá bán vẫn khá cao. Một số dự án mới được chào bán ở mức khoảng 100 triệu đồng/m2, trong khi vị trí khá xa trung tâm.

Ở khu vực trung tâm, một số chung cư cũ đã giảm giá nhưng cũng khó xuống thấp như trước đây. Điều này khiến người mua có nguồn tiền từ việc bán tài sản khác tiếp tục phải cân nhắc.

Vắng bóng dự án bình dân

Theo Cushman & Wakefield, nguồn cung và nhu cầu căn hộ đều chững lại trong bối cảnh khoảng cách giữa sản phẩm hiện có và nhu cầu thực của người mua ngày càng gia tăng.

Nguồn cung mới vẫn chủ yếu thuộc phân khúc cao cấp và hạng sang, nhà ở giá phải chăng gần như vắng bóng trên thị trường, tiếp tục tạo áp lực lên mặt bằng giá và khả năng chi trả của người dân. Trong bối cảnh lãi suất cho vay tăng, người mua có xu hướng thận trọng và trì hoãn quyết định xuống tiền.

Bà Phạm Thu Trang, chuyên viên tư vấn tài chính, cho rằng người mua nhà không nên chỉ nhìn vào mức giảm giá của bất động sản mà cần đánh giá lại toàn bộ khả năng tài chính của gia đình. Yếu tố quan trọng là nguồn vốn tự có, giá trị tài sản đang nắm giữ, khả năng thanh khoản của tài sản và chi phí vay nếu phải sử dụng đòn bẩy.

Người mua không nên cố bán tài sản bằng mọi giá chỉ để tranh thủ một mức giá bất động sản thấp hơn. Nếu khoản vay mới tạo áp lực lớn lên dòng tiền hàng tháng, việc mua nhà có thể khiến tình hình tài chính trở nên căng thẳng hơn.

Hiện người có nhu cầu ở thực có thể dành thời gian khảo sát, so sánh nhiều dự án và chọn căn hộ phù hợp với khả năng tài chính. Thời điểm tốt để xuống tiền không chỉ là khi giá nhà giảm, mà là khi giá tài sản phù hợp với khả năng tài chính và dòng tiền của người mua.