Cho mượn rồi mất luôn đất?

Theo trình bày của bà N. (ngụ tỉnh Cà Mau) tại bản án sơ thẩm số 263/2025/DS-PT ngày 18/9/2025 của TAND khu vực 3, tỉnh Cà Mau, bà được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng hơn 40.000m2 đất tại địa phương từ năm 2003.

Đến năm 2004, bà cho vợ chồng ông D. mượn một phần đất khoảng 5.500m2 để sử dụng, với thỏa thuận miệng rằng khi cần, bà N. có quyền yêu cầu trả lại đất.

Tuy nhiên, khi bà N. có nhu cầu sử dụng lại đất và yêu cầu vợ chồng ông D. di dời nhà cửa, cây trồng để hoàn trả diện tích đã mượn thì phía ông D. không đồng ý.

Theo kết quả đo đạc thực tế, phần đất tranh chấp mà vợ chồng ông D. đang quản lý gần 3.400m2. Bà N. khởi kiện, yêu cầu trả lại phần đất này và không chấp nhận hỗ trợ chi phí di dời.

Ở chiều ngược lại, vợ chồng ông D. cho rằng phần đất tranh chấp có nguồn gốc do gia đình ông khai phá từ những năm 1990, khi khu đất còn hoang hóa. Cụ thể, cha mẹ ông D. đã xin phép chính quyền địa phương khai hoang, xây dựng nhà ở từ năm 1992–1993.

Đến năm 2001, phần đất này được cho lại vợ chồng ông D. sử dụng ổn định, lâu dài. Hai người khẳng định không hề mượn đất của bà N. và cũng không biết phần đất đang sử dụng đã được cấp giấy chứng nhận cho bà N. cho đến khi phát sinh tranh chấp vào năm 2023.

Ngoài ra, vợ chồng ông D. cũng cho biết từng có giao dịch liên quan đến công khai phá đất từ năm 1997 với người khác, nhưng không yêu cầu tòa án giải quyết trong vụ án này. Đồng thời, họ đề nghị xem xét điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà N. vì cho rằng có sự chồng lấn.

Có quyền sử dụng đất nhưng không quản lý thực tế

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử TAND khu vực 4, tỉnh Cà Mau nhận định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà N. được cấp hợp pháp, bao gồm cả phần diện tích đang tranh chấp. Tuy nhiên, do vợ chồng ông D. đã quản lý, sử dụng đất ổn định trong thời gian dài và có xây dựng nhà ở, tòa không buộc trả lại đất mà áp dụng phương án bồi thường giá trị quyền sử dụng đất.

Cụ thể, bản án sơ thẩm tuyên chấp nhận yêu cầu của bà N., buộc vợ chồng ông D. thanh toán cho bà số tiền hơn 132 triệu đồng, tương ứng với giá trị quyền sử dụng 3.400m2 đất. Đồng thời, vợ chồng ông D. được tiếp tục quản lý, sử dụng diện tích đất này và làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Không đồng ý với phán quyết trên, bà N. kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, bà cho rằng phần đất tranh chấp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng hợp pháp từ năm 1997 và cấp đổi năm 2003. Do đó, việc cấp sơ thẩm chỉ buộc bị đơn hoàn trả 40% giá trị đất là chưa đảm bảo quyền lợi, nên đề nghị buộc trả lại đất trên thực tế.

Ngược lại, vợ chồng ông D. cho rằng quá trình giải quyết ở cấp sơ thẩm còn thiếu sót khi chưa đưa đầy đủ những người liên quan tham gia tố tụng, đồng thời khẳng định họ đã quản lý, sử dụng đất ổn định trong nhiều năm.

Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Cà Mau nhận định dù bà N. có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp nhưng không chứng minh được việc trực tiếp quản lý, sử dụng đất cũng như việc cho mượn đất như trình bày. Trong khi đó, vợ chồng ông D. đã sử dụng đất liên tục, ổn định từ năm 1993, có công cải tạo, xây dựng nhà ở và nuôi trồng thủy sản trong thời gian dài.

Tòa cho rằng việc buộc vợ chồng ông D. hoàn trả 40% giá trị quyền sử dụng đất (tương đương hơn 132 triệu đồng) là phù hợp, vừa đảm bảo quyền lợi hợp pháp của bà N., vừa ghi nhận công sức khai phá, sử dụng đất của vợ chồng ông D. Do đó, không có căn cứ để chấp nhận yêu cầu đòi lại đất của bà N.

Từ đó, tòa phúc thẩm quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm, buộc vợ chồng ông D. thanh toán giá trị đất cho bà N., đồng thời cho phép họ tiếp tục quản lý, sử dụng diện tích đất tranh chấp và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận theo quy định.