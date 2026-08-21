Ngày 21/8, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Bạch Mai cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Công an phường Bạch Mai đã tạm giữ các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 20/8, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên cầm vật giống hung khí, hỗn chiến giữa đường Đại Cồ Việt vào khuya 19/8, thời điểm nhiều người xuống đường ăn mừng chiến thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia.

Hình ảnh trong clip cho thấy nhóm thanh thiếu niên gồm cả nam và nữ lao vào ẩu đả ngay giữa lòng đường. Một số người cầm theo vật giống hung khí, liên tục đuổi đánh đối phương, khiến những người chứng kiến hoảng sợ.

Một số người có mặt tại hiện trường sau đó tiến đến can ngăn, khiến cuộc hỗn chiến tạm thời dừng lại. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bạch Mai khẩn trương xác minh và triệu tập 9 đối tượng về trụ sở để làm rõ, gồm: T.G.H (SN 2011, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội); H.T.L (SN 2010, trú tại Yên Bái); N.C.K (SN 2010, trú tại Thanh Hóa); L.V.K (SN 2009, trú tại Lai Châu); L.V.Q (SN 2010, trú tại Điện Biên) và N.T.P.L (SN 2012), B.T.Q (SN 2009), L.H.N (SN 2009); H.T.L.A (SN 2011, đều trú tại Phú Thọ); .

Tang vật công an thu giữ là một chiếc kéo màu đỏ. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do giữa hai nhóm có mâu thuẫn nên xảy ra xô xát.

Trong quá trình hỗn chiến, T.V.D (SN 2010, trú tại Phú Thọ) bị H.T.L (SN 2010, trú tại Yên Bái) dùng kéo đâm vào lưng, đùi và bụng. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Công an phường Bạch Mai đang phối hợp với Viện Kiểm sát và các phòng nghiệp vụ để phân loại, làm rõ vai trò của từng người và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.