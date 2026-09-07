Chiều ngày 7/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Anh (SN 2008, ở xã Phúc Lộc, Hà Nội) và Phạm Mạnh Tuyên (SN 2009, ở xã Đoài Phương, Hà Nội) lần lượt mức án 7 năm tù và 6 năm 6 tháng tù về tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Đoàn Quốc Đạt (SN 2008, ở xã Phúc Lộc), Nguyễn Minh Khuê (SN 2007, ở xã Hát Môn, Hà Nội) và 14 bị cáo khác nhận mức án từ 12 tháng tù treo đến 30 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào khoảng 19h45 ngày 18/10/2025, Bảo Anh, Tuyên, Đạt cùng nhóm thanh niên rủ nhau đi chơi. Trước khi đi, nhóm thanh niên mang theo cả bình xịt hơi cay.

Gặp nhau tại điểm hẹn ở ngã tư Gạch (xã Phúc Thọ, Hà Nội), Đạt rủ cả nhóm đi “bừa” (gặp ai gây sự thì sẽ đánh nhau). Sau khi cả nhóm đồng ý, Đạt nhắn tin cho Đinh Việt Công (SN 2010, ở xã Phúc Thọ) rủ đi cùng và dặn Công mang theo kiếm.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Cáo buộc cho rằng, Công đã mang theo 2 thanh kiếm và nhóm 10 thanh niên trên thống nhất “nếu gặp nhóm nào khiêu khích sẽ quay lại đánh ngay”. Cả nhóm chia nhau hung khí, chở nhau trên xe máy "đi lượn".

Riêng Công và Bảo Anh mỗi người cầm một thanh kiếm ngồi sau xe để bạn chở. Những người còn lại cầm bình xịt hơi cay, gạch vỡ, sẵn sàng “nghênh chiến”.

Cả nhóm chở nhau trên 5 xe máy, chạy xe theo hướng xã Phúc Thọ - Hát Môn. Cùng thời điểm trên, Nguyễn Minh Khuê cùng 5 thanh niên khác đang ngồi uống nước tại xã Phụng Thượng, Hà Nội.

Khuê rủ nhóm bạn “đi lượn xem có gặp bọn hôm trước chửi anh em mình không để đuổi đánh”. Ngay sau đó, nhóm của Khuê chở nhau trên 3 xe máy, cầm theo bình xịt hơi cay, ống tuýp dài, chạy xe máy theo hướng xã Phụng Thượng thì gặp Trần Quang Việt (SN 2008, ở xã Hát Môn, Hà Nội) cùng 5 thanh khác cũng đang “đi lượn”.

Do biết nhau nên 2 nhóm đã “nhập hội”. Vừa lúc đó, nhóm của Việt, Khuê thấy nhóm của Đạt đi ngược chiều qua nên đã buông lời chửi bới.

Phát hiện nhóm của Khuê cầm theo ống kiếm nên Bảo Anh chửi lại, thách thức. Lời qua tiếng lại, 2 nhóm thanh niên phóng xe, nẹt pô, cầm kiếm đuổi, chém nhau. Các bị cáo còn dùng gạch để tấn công nhau.

Cuộc ẩu đả bằng gạch, kiếm và bình xịt hơi cay của nhóm thanh niên kết thúc khi Khuê bị trúng một nhát kiếm vào đầu, bị thương nặng, ngã ra đường và ngất tại chỗ.

Do không đuổi được nhóm của Đạt nên nhóm của Khuê đã quay lại và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Cáo trạng xác định Khuê bị tổn hại 42% sức khỏe.

Đến ngày 19/10/2025, anh trai của Khuê có đơn tố giác tội phạm đến Công an xã Hát Môn, Hà Nội.