Ngày 14/12, Công an phường Cái Vồn (tỉnh Vĩnh Long) cho biết đã lập hồ sơ xử lý nhóm 20 thanh niên mang theo hung khí, chuẩn bị sang TP Cần Thơ để giải quyết mâu thuẫn.

Theo thông tin ban đầu, tối 12/12, Tổ tuần tra, kiểm soát giao thông thuộc Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long) tiếp nhận tin báo từ Cảnh sát 113 về việc một ô tô 16 chỗ lưu thông từ hướng xã Song Phú đi TP Cần Thơ, trên xe có nhiều người mang theo hung khí.

Lực lượng CSGT đã phối hợp cùng Công an phường Cái Vồn chặn dừng phương tiện để kiểm tra.

Nhóm thanh niên bị công an chặn dừng phương tiện để kiểm tra. Ảnh: CACC

Qua kiểm tra, trên xe có 20 người. Lực lượng công an phát hiện, tạm giữ 16 hung khí tự chế gồm: dao phóng lợn, gậy bóng chày… Tất cả những người liên quan được đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, L.P.T. (18 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) khai trước đó có dự tiệc tại Cần Thơ thì xảy ra mâu thuẫn với người khác, hai bên nhắn tin thách thức nhau. Ngày 11/12, T. sang nhà bạn là N.Q.K. (36 tuổi, ngụ xã Song Phú) chơi và kể lại sự việc.

Số hung khí công an thu giữ. Ảnh: CACC

Đến ngày 12/12, K. gọi nhóm bạn chuẩn bị hung khí, thuê ô tô sang TP Cần Thơ nhằm gặp người mâu thuẫn với T. để giải quyết. Khi nhóm di chuyển đến phường Cái Vồn thì bị lực lượng Công an phát hiện, ngăn chặn kịp thời.