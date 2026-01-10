UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch giải tỏa 231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn thành phố. Trong đó, 75 chợ cóc nhóm 1 sẽ được xử lý trong tháng 1/2026. Ghi nhận của PV VietNamNet trong những ngày vừa qua tại các chợ thuộc nhóm 1 cho thấy, tình trạng họp chợ từ sáng đến tối trên vỉa hè vẫn diễn ra, lòng đường bị chiếm dụng làm nơi buôn bán.

Tại khu vực tập thể Thành Công (cổng sau Trường Mầm non Thành Công, phường Giảng Võ), hoạt động mua bán diễn ra nhộn nhịp suốt cả ngày, kéo dài từ đầu đến cuối phố. Hiện khu vực này tồn tại khoảng 135 hộ kinh doanh tự phát, buôn bán nhỏ lẻ và được xếp vào nhóm 1, sẽ được xử lý trước ngày 30/1/2026.

Các sạp hàng kinh doanh rau xanh, hoa quả, thịt, cá và nhiều mặt hàng thực phẩm khác được bày bán nhếch nhác dọc tuyến đường, kéo dài liên tục và chiếm dụng gần như toàn bộ phần vỉa hè dành cho người đi bộ.

Không chỉ dừng lại ở đó, vào một số thời điểm trong ngày, nhiều sạp còn mở rộng phạm vi buôn bán, lấn sâu xuống lòng đường, làm thu hẹp mặt đường gây ùn tắc. "Dù việc mua sắm hàng hóa khá thuận tiện, nhưng do hoạt động tự phát và nằm ngay khu dân cư nên rất ồn ào, thậm chí gây mất trật tự và an toàn giao thông", anh Nguyễn Trọng Hưng, người dân sinh sống tại đây, cho hay.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại khu vực phố Trần Quốc Vượng (phường Cầu Giấy), các sạp hàng bày bán khắp nơi tạo nên chợ cóc. Hoạt động mua bán chiếm dụng vỉa hè và lòng đường, phương tiện dừng, đỗ tùy tiện, gây cảnh nhốn nháo thường xuyên tại đây.

Là khu vực tập trung nhiều cơ quan, trường học nên nhu cầu mua sắm thực phẩm của người dân luôn ở mức cao. Chính vì vậy, dọc khắp con phố và cho đến các con ngõ đều xuất hiện sạp hàng bày bán, chiếm dụng không gian và làm mất mỹ quan đô thị. "Mỗi lần có việc phải di chuyển qua đây tôi rất khó chịu vì lòng đường bị lấn chiếm. Càng vào giờ cao điểm hoạt động mua bán càng diễn ra nhiều, có những lúc gây ùn tắc không đi nổi", anh Nguyễn Tiến (người dân phường Cầu Giấy) chia sẻ.

Cũng nằm trong nhóm 1, chợ cóc làng Thượng Mạo (phường Phú Lương) đã tồn tại hàng chục năm qua và hiện nằm trên một khu đất rộng. Các sạp hàng, lán quầy được dựng tạm bằng sắt thép, nhếch nhác, hệ thống điện và vệ sinh sơ sài, không bảo đảm an toàn. Rác thải phát sinh không được thu gom mà bị đốt trực tiếp tại khu vực chợ, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Đây là chợ họp buổi sáng với quy mô hơn 100 hộ kinh doanh nông sản, thực phẩm.

Ngoài ra, trên địa bàn Hà Nội vẫn còn nhiều chợ cóc, chợ tạm không nằm trong danh sách bị giải tỏa nhưng đang hoạt động mua bán tấp nập. Trong ảnh, khu vực chợ cóc chi chít ô dù trên vỉa hè rộng rãi tại Ngã Tư Sở.

Khu vực ngõ 43 Trung Kính (phường Trung Hòa) từ nhiều năm nay đã dần biến thành chợ cóc tự phát. Người bán bày hàng hóa tràn lan, lấn chiếm lòng đường, người mua dừng xe tùy tiện để lựa chọn và mua hàng hóa, khiến khu vực luôn trong tình trạng lộn xộn, mất trật tự.

Điều đáng chú ý là trên ngõ này đã có hai khu chợ được quy hoạch và quản lý theo đúng quy định, gồm chợ Trung Kính và chợ tạm Trung Hòa. Trái ngược với tình trạng hoạt động thưa thớt bên trong các chợ chính thức, các sạp hàng buôn bán tự phát trên vỉa hè bên ngoài lại tập trung đông đúc, nhộn nhịp, gây mất trật tự và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Một khu chợ cóc khác không nằm trong danh sách tại ngõ 44 Trần Thái Tông (cổng làng Cốm Vòng) với hàng chục sạp hàng, quán trà đá, thực phẩm. Cả một khu vực cổng làng rộng rãi thoáng đãng trở thành nơi buôn bán, đỗ xe.