Hôm nay (2/7), TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Vũ Huy Hùng (33 tuổi, quê Ninh Bình) 2 năm tù về tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”, 7 năm 6 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành là 9 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Lâm Hoàng Sơn (31 tuổi, quê Cần Thơ) 1 năm tù về tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”, 11 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt là 23 tháng tù. Tuy nhiên, do thời hạn phạt tù bằng thời gian tạm giam nên bị cáo được trả tự do ngay tại tòa.

Bị cáo Nguyễn Vũ Linh (34 tuổi, quê Cần Thơ) 1 năm 6 tháng tù về tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”, 1 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành là 2 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Theo cáo buộc, năm 2021, Hùng, Sơn và Linh bàn nhau đến các quán ăn, nhà hàng karaoke, tiệm massage để tìm người cần tiền thì cho vay. Ngoài ra, các bị cáo còn thông qua bạn bè giới thiệu hay người vay trước giới thiệu cho người vay sau để cho vay nhằm thu lợi bất chính. Hùng, Sơn và Linh thống nhất việc cùng góp vốn cho vay với phương thức: vay đứng, vay trả góp với lãi suất từ 10% đến 600%/tháng (tương đương 240-7.200%/năm).

Để được vay tiền, người vay phải cung cấp ảnh Căn cước công dân, Facebook của bố, mẹ, bạn bè hoặc ảnh, video khỏa thân của chính bản thân người vay.

Bằng thủ đoạn này, 3 bị cáo đã chiếm đoạt của các nạn nhân hàng trăm triệu đồng. Số tiền thu lợi được chia theo tỷ lệ phần trăm góp vốn của từng người.

Khi các nạn nhân không có tiền trả, chúng gọi điện, nhắn tin chửi bới, đăng hình ảnh, video khỏa thân của người vay lên tài khoản Facebook "Tuấn Nam" (do Hùng lập) để buộc người vay hoặc người thân phải trả. Do hoảng sợ, các nạn nhân đã làm đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM.