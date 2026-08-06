Mới đây, cầu thủ bóng đá nổi tiếng Cristiano Ronaldo đăng tải nhiều bức ảnh chụp cùng các mẫu siêu xe kèm dòng chú thích ngắn: "My toys" (Đồ chơi của tôi).

Hình ảnh mới nhất về dàn siêu xe được Ronaldo chia sẻ trên trang Instagram cá nhân của mình.

Trong loạt ảnh, Ronaldo xuất hiện bên nhiều mẫu Ferrari như Purosangue, 599 GTO, Daytona SP3 và Monza SP1. Ngoài ra còn có hai mẫu Bugatti gồm Veyron và Centodieci - phiên bản giới hạn chỉ được sản xuất 10 chiếc trên toàn thế giới.

Ronaldo xuất hiện bên nhiều mẫu Ferrari như Purosangue, 599 GTO, Daytona SP3 và Monza SP1.

Theo Daily Mail, vào tháng 2/2025, một chiếc Bugatti Centodieci từng được RM Sotheby's ước tính có giá khoảng 12,5 triệu bảng Anh (khoảng 436 tỷ đồng). Mẫu xe này có tốc độ tối đa khoảng 240 dặm/giờ (386 km/h) và được xem là một trong những chiếc xe đắt nhất thế giới.

Bugatti Centodieci từng được RM Sotheby's ước tính có giá khoảng 12,5 triệu bảng Anh.

Bộ sưu tập của Ronaldo còn có McLaren Speedtail và Mercedes-AMG One, mẫu siêu xe hybrid. Đây chỉ là một phần trong bộ sưu tập xe của Ronaldo.

Trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan vào năm ngoái, tiền đạo người Bồ Đào Nha cho biết anh không nhớ chính xác mình sở hữu bao nhiêu chiếc xe.

"Thành thật mà nói, tôi không biết. Tôi yêu những chiếc Bugatti, chúng là những 'con thú' khác biệt", Ronaldo nói.

Cầu thủ 41 tuổi cũng cho biết đã mua Bugatti Tourbillon trị giá khoảng 3,2 triệu bảng Anh như một khoản đầu tư.

Ngoài những mẫu xe kể trên, Ronaldo còn sở hữu Mercedes G-Wagon Brabus, Mercedes-Benz S65 AMG, McLaren MP4-12C, Lamborghini Aventador, Bentley Flying Spur, Aston Martin DBS Superleggera Convertible, Bentley Continental GT, Lamborghini Urus và Chevrolet Camaro.

Bộ sưu tập của tiền đạo người Bồ Đào Nha còn có nhiều mẫu Rolls-Royce, trong đó chiếc Dawn là món quà do bạn gái Georgina Rodriguez tặng. Anh cũng sở hữu Rolls-Royce Cullinan và Phantom Drophead Coupe.

Theo Daily Mail, mỗi thành viên của Al-Nassr từng được tặng một chiếc BMW trong khuôn khổ quan hệ hợp tác giữa hãng xe này và CLB. Ronaldo cho biết anh hiếm khi tự lái xe tại Saudi Arabia do mật độ giao thông đông đúc.

Hiện Ronaldo đang nghỉ hè trước khi trở lại Al-Nassr, câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp có trụ sở tại Riyadh, Saudi Arabia.

Theo Dailymail

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