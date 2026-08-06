6 tháng ròng rã tháo rời toàn bộ, đưa xế cổ Land Cruiser về gần nguyên bản

Toyota Land Cruiser LC80 được xem là một trong những dòng SUV địa hình bền bỉ và được giới chơi xe cổ tại Việt Nam săn đón. Tuy nhiên, sau hàng chục năm sử dụng, việc tìm được một chiếc còn giữ tình trạng nguyên bản, ngoại thật mới đẹp là điều không dễ.

Đó cũng là lý do Nguyễn Bảo (Bảo Nguyễn), SN 1996 ở Tây Ninh đã quyết định dành nửa năm để "hồi sinh" chiếc Land Cruiser LC80 máy dầu sản xuất năm 1995 dù anh không phải thợ "dọn xe" chuyên nghiệp. Trao đổi với PV báo VietNamNet, anh Bảo cho biết, dự án này anh quyết tâm làm cho bằng được sau khi phát hiện chiếc xe đã bị xuống cấp ở nhiều hạng mục dù ngoại hình vẫn khá bắt mắt.

Chiếc Toyota Land Cruiser LC80 đời 1995 được một người chơi xe tại Tây Ninh "dọn về zin" trong suốt 6 tháng.

Theo chia sẻ của chủ xe, ban đầu anh chỉ định kiểm tra và căn chỉnh chiếc xe. Tuy nhiên, sau khi tháo dỡ, hàng loạt chi tiết bị hư hỏng, dây điện bị đấu nối chắp vá, nhiều linh kiện không còn đạt tiêu chuẩn khiến kế hoạch chuyển sang đại tu toàn diện.

Toàn bộ chiếc Land Cruiser được tháo rời hoàn toàn, từ nội thất, thân xe, động cơ, hộp số đến hệ thống truyền động và khung gầm. Riêng phần thân xe được nhấc khỏi khung chassis để xử lý triệt để các vị trí có nguy cơ gỉ sét, phủ chống gỉ và sơn lại trước khi lắp ráp.

Toàn bộ chiếc Land Cruiser được tháo rời hoàn toàn, từ nội thất, thân xe, động cơ, hộp số đến hệ thống truyền động và khung gầm.

Được biết, đây là lần đầu tiên anh thực hiện dự án với một chiếc Land Cruiser máy dầu, phiên bản khá hiếm tại Việt Nam. Quá trình tháo xe kỹ lưỡng đến mức "không còn bộ phận nào chưa từng được tháo ra", lượng linh kiện sau khi bày hết chiếm diện tích lớn gấp nhiều lần kích thước chiếc xe.

Trong suốt 6 tháng, anh cùng nhóm thợ từ 5-6 người lần lượt xử lý từng hạng mục.

Ngoại thất được sơn lại hoàn toàn, thay mới toàn bộ gioăng kính, logo và tem chính hãng. Nội thất cũng được đưa về gần nguyên bản với các chi tiết nhựa mới, bọc lại ghế, thay vô-lăng, làm sạch sàn xe và bổ sung hệ thống âm thanh hiện đại.

Nhiều chi tiết cũ được tận dùng và được sơn mới lại.

Phần động cơ là hạng mục mất nhiều thời gian nhất. Chủ xe giữ lại những chi tiết còn tốt như lòng xi-lanh, xéc-măng, nhưng thay mới nhiều linh kiện quan trọng, đồng thời mất thêm vài tháng để căn chỉnh nhằm đưa động cơ về trạng thái vận hành ổn định.

Bên cạnh đó, hộp số, vi sai, hệ dẫn động hai cầu cứng, hệ thống ống dẫn dầu, nước và khí đều được tháo rời để kiểm tra, phục hồi hoặc thay thế khi cần thiết.

Hơn 200 phụ tùng mới, nhiều linh kiện phải đặt từ Nhật, Australia và Trung Quốc

Điều khiến dự án kéo dài không chỉ nằm ở khối lượng công việc mà còn ở quá trình tìm kiếm phụ tùng.

Anh Bảo cho biết chiếc Land Cruiser sử dụng hơn 200 phụ tùng mới, chưa kể hàng nghìn chi tiết nhỏ được phục hồi, sơn, xi mạ hoặc làm mới. Theo anh, việc thay mới toàn bộ là gần như không khả thi vì chi phí quá lớn, do đó nhiều linh kiện còn sử dụng được sẽ được phục hồi để vừa đảm bảo chất lượng vừa tiết kiệm chi phí.

Trong suốt quá trình thực hiện, anh phải tự tìm kiếm phụ tùng trên nhiều thị trường khác nhau. Phụ tùng chính hãng chủ yếu được đặt từ Nhật Bản, Australia là nơi cung cấp nhiều linh kiện thay thế và đồ nâng cấp, còn Trung Quốc lại có lợi thế về phụ tùng tháo xe hoặc những chi tiết nhỏ mà các thị trường khác chỉ bán theo cả cụm.

Phụ tùng chính hãng chủ yếu được đặt từ Nhật Bản, Australia là nơi cung cấp nhiều linh kiện thay thế và đồ nâng cấp...

Không ít lần việc sửa xe phải tạm dừng chỉ để chờ một món phụ tùng. Riêng bộ gioăng chính hãng cũng mất gần ba tuần mới gom đủ. Một số chi tiết hiếm không bán lẻ mà chỉ được phân phối theo cả cụm với giá lên tới hàng nghìn USD, buộc chủ xe phải tiếp tục tìm hàng cũ hoặc phụ tùng gia công từ các nguồn khác.

Theo anh Bảo, sự khác biệt giữa phụ tùng chính hãng và hàng thay thế cũng rất lớn. Chẳng hạn, một tay nắm cửa có thể chỉ vài trăm nghìn đồng nếu là hàng nhái, nhưng phiên bản chính hãng có giá tới vài triệu đồng. Thậm chí, với nhiều món hàng, tiền vận chuyển còn cao hơn giá trị của chính phụ tùng.

Để tránh nhầm lẫn trong quá trình lắp ráp, chủ xe đã chụp hơn 1.000 bức ảnh ghi lại vị trí từng chi tiết, từng con ốc và hệ thống dây điện. Riêng số ốc trên xe sau khi tháo ra đã có tổng trọng lượng hơn 100kg và được phân loại, làm sạch, xi mạ rồi mới lắp trở lại.

Chủ xe cho biết chiếc Land Cruiser hiện đạt khoảng 80-90% tình trạng so với khi xuất xưởng.

Sau khi hoàn thành dự án, anh Bảo lập tức lái chiếc Land Cruiser chạy quãng đường khoảng 800km trong một ngày để kiểm tra khả năng vận hành trước khi chính thức đưa xe vào sử dụng.

Chủ xe cho biết chiếc Land Cruiser hiện đạt khoảng 80-90% tình trạng so với khi xuất xưởng. Tổng chi phí đại tu dù không được tiết lộ chi tiết, nhưng theo anh Bảo, chi phí đã vượt số tiền mua xe ban đầu.

Theo anh, đây không phải dự án nhằm mục đích kinh doanh mà đơn thuần xuất phát từ niềm đam mê với dòng Toyota Land Cruiser. Nếu tính toán theo hiệu quả kinh tế, số tiền và công sức bỏ ra gần như không thể thu hồi khi bán lại xe.

Nguồn ảnh: Bảo Nguyễn

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